С колко поскъпна потребителската кошница през април

През месец април малката потребителска кошница е достигнала 61,05 евро. Това е с 2% ръст спрямо месец март. Това съобщиха на пресконференция от Конференцията на независимите синдикати в България (КНСБ), на която бяха представени данните от наблюдението на цените на стоките от малката потребителска кошница, предаде БГНЕС. Във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари КНСБ започна да прави всеки месец наблюдение на 21 стоки от малката потребителска кошница – 20 хранителни и една нехранителна стоки. Целта е предотвратяване на необосновано поскъпване и нелоялни търговски практики. Обхватът включва 81 общини и над 600 търговски обекта. Включени са и горива и транспортни услуги.

Влошена покупателна способност

От синдиката отчитат "осезаемо нарастване на стоките в малката потребителска кошница" и прогнозират, че "може да се очаква влошаване на покупателната способност на домакинствата".

Наблюдава се също, че търговците, очаквайки предстоящо поскъпване на цените на горивата, вдигат цените на стоките.

Кое е поскъпнало най-много

Най-голям ръст на цените е отчетен при краставиците – със 73,7%, при доматите – с 47,4%, при бензина – с 16,6% и при яйцата – с приблизително 29%.

При хляба, месото, ябълките и лимоните се наблюдава умерен ръст.

Отчита се лек спад на цената при сиренето, а при някои млечни продукти почти не се наблюдава промяна.

Главният икономист на КНСБ Любослав Костов обърна внимание, че млечните крави са намалели с 26% за 5-годишен период, овцете майки – с 46%, козите майки – с 42%.

За периода от 2020 до 2025 г. стопанствата с млечни крави са намалели от 17 612 на 6 076. Стопанствата с овце майки са намалели от 19 450 на 6 870.

Стопанствата с кози майки – от 10 240 на 3 071, а стопанствата с биволици – от 487 са намалели на 357.

Държавата закъсня за горивата

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че за периода от януари 2026 до април 2026 г. изменението в цената на бензин A95 е със 16,8%, при дизеловото моторно гориво изменението е с 36% за литър, с 34,5% е нараснала цената на газ пропан-бутан за литър.

15,5% е изменението на билета за автобусен междуселищен транспорт (билет за автобус за 100 км).

Той отново настоя за таван на надценките на горивата и даде пример с други европейски държави, въвели подобни мерки.

"Мерките от държавата закъсняха", категоричен е президентът на КНСБ.

Пламен Димитров напомни, че от синдиката продължават да чакат заседание на Тристранния съвет, на което да бъде обсъден пакетът от мерки и неговата цялост, защото на този етап той е частичен, но такова заседание все още не е насрочено.