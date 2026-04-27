Доматите и краставиците поевтиняха в края на април: Актуални данни

27 април 2026, 13:21 часа 711 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Доматите и краставиците поевтиняха в края на април: Актуални данни

Оранжерийните зеленчуци продължават да поевтиняват в края на април за трета поредна седмица, а основната потребителска кошница - месо, мляко, хляб, варива, е стабилна. Това сочи обобщената справка на регионалните офиси за мониторинг на потребителските цени на Системата за агропазарна информация (САПИ) за седемнадесетата седмица (към 22 април) на 2026 г. Данните обхващат 28-те области в страната и не включват промоционални цени, а отклоненията са спрямо шестнадесетата седмица на 2026 г.

Цените

Оранжерийните краставици поевтиняват с 13 на сто до 2,98 евро/кг - за пръв път от седмици падат под 3 евро заедно с доматите (11 на сто до 3,65 евро/кг) и патладжаните (11 на сто до 3,66 евро/кг), като тенденцията сочи, че пролетното местно производство навлиза на пазара и "натиска" цените надолу.

Попчето поевтинява с 15 на сто до 4,48 евро/кг след великденски пик, ягодите поевтиняват с 4 на сто до 4,85 евро/кг, зеленият лук - със 7 до 8 на сто, до 0,86 евро/бр. и 8,14 евро/кг. Краставиците, доматите и патладжаните са в добър ценови момент, а ягодите ще продължат да поевтиняват с напредването на сезона, посочват от САПИ.

Листните зеленчуци обаче, продължават пролетната тенденция нагоре: салата на брой бележи ръст от 12 на сто до 1,37 евро/бр. Спанакът обръща посоката и поскъпва с 5 на сто до 3,24 евро/кг след спад предходната седмица. Зеленият чесън е 9,42 евро/кг (ръст от 5 на сто). Моркови, праз и киви поскъпват умерено с по 2 до 3 на сто. Лимоните, мандарините и портокалите поскъпват с по 2 на сто - движение, свързано с края на цитрусовия сезон в Средиземноморието, коментират от САПИ и допълват, че сезонът на испанските и гръцките портокали и мандарини приключва, а следващата партида ще е от Южното полукълбо - Южна Африка, Аржентина, при по-висока транспортна себестойност.

Основната кошница

При ежедневните продукти цената на белия хляб достига 1,53 евро/кг (-1 на сто), захар - 1,25 евро/кг, ориз - 2,44 евро/кг, брашно тип 500 - 0,99 евро/кг, олио - 2,02 евро/л, картофи - 0,91 евро/кг - без значимо изменение. Яйца клас M - 0,29 евро/бр., клас L - 0,31 евро/бр.

Цената на прясното мляко в тетрапак е 1,68 евро/л (-1 на сто), на кравето сирене - 9,85 евро/кг (-1 на сто), на кашкавала "Витоша" - 13,61 евро/кг (+1 на сто), масло пакетче 125 г - 2,24 евро/бр.

Свинският бут без кост е с цена от 6,62 евро/кг, врат без кост - 7,86 евро/кг, пилета охладени - 4,38 евро/кг, а цената на агнешкото месо - 16,30 евро/кг - стабилна за втора поредна седмица след великденския пик, отбелязват от САПИ.

При рибата: калканът е с цена от 17,47 евро/кг, лефер - 17,13 евро/кг, пъстърва - 7,96 евро/кг, паламуд - 8,36 евро/кг, скумрия замразена - 6,81 евро/кг.

Глобални тенденции

Пазарът на дребно в България не съществува изолирано, напомнят от САПИ и допълват, че няколко международни фактора оказват пряко влияние върху потребителските цени в момента и ще продължат да го правят. Краят на европейския оранжериен сезон вече се усеща при цитрусовите плодове и ще се прояви при чушките и доматите в следващите седмици - до навлизането на полското и местното производство.

Глобалните логистични разходи остават над предпандемичните нива. Морският транспорт от Южното полукълбо - Южна Африка, Чили, Аржентина, е с около 30-40 на сто по-скъп, отколкото преди 2020 г., посочват от САПИ и изтъкват, че това директно влияе на вносните плодове извън сезон - грозде, киви, ягоди, и обяснява защо цените им са структурно по-високи.

Цените на торовете и енергията в Европа продължават да оказват натиск върху производствените разходи на оранжерийните зеленчуци. Въпреки поевтиняването тази седмица, оранжерийните домати и краставици остават значително по-скъпи от преди две години - феномен, наблюдаван в целия ЕС, посочват от САПИ.

Засушаването в Испания и Мароко - основни доставчици на зимни и пролетни зеленчуци за Европа, ще продължи да ограничава предлагането и ще поддържа ценов натиск при чушките, краставиците и доматите до навлизането на местното и балканско производство около май - юни.

През пролетния сезон в България местното производство навлиза, вносната зависимост намалява, а цените се понижават. Прозорецът на по-ниски цени при зеленчуците ще е открит до около юни, а след това летните температури и намаленото оранжерийно производство отново ще "натиснат" нагоре, коментират от САПИ.

Пламен Иванов Отговорен редактор
Хранителни стоки Краставици Домати потребителска кошница цени на храните
