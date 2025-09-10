Държавата ще гарантира изграждането на Вертикалния газов коридор

Кредити на "Булгартрансгаз" ЕАД в размер на 248,9 млн. лв. за изграждането на Вертикалния газов коридор ще бъдат гарантирани от държавата. На днешното си заседание Министерският съвет одобри проектите на гаранционни споразумения между България и "Инвестбанк" АД и България и "Обединена българска банка" АД за финансиране на проекта "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД за изпълнение на инициативата Вертикален газов коридор на газопреносните оператори на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова", съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Държавногарантираните заеми са предназначени за частично покриване на инвестиционните разходи по проекта. Те ще бъдат усвоени до 15 декември 2025 г., а срокът за погасяването им е 5 години след 1 януари 2027 г., когато изтича гратисният период.

Проектът "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД за изпълнение на инициативата Вертикален газов коридор" включва проекти за повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро в посока от Гърция към България, както и за повишаване на капацитета за пренос на природен газ в точка на междусистемно свързване Негру Вода/Кардам в посока от България към Румъния. Те са включени в десетгодишния план за развитие на европейската мрежа на операторите за пренос на природен газ ENTSOG, както и в десетгодишния план за развитие на мрежата на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Съгласно решение на Народното събрание от 14 март 2024 г. е предвидено финансирането на проекта да се осъществи чрез увеличаване капитала на "Булгартрансгаз" ЕАД и заемно финансиране при издаване на държавни гаранции.

Проектът за Вертикален газов коридор има стратегическо значение за сигурността на газовите доставки в България и Югоизточна Европа. Реализацията му ще повиши надеждността на снабдяването с природен газ, диверсификацията на газовите доставки и развитието на конкурентен и интегриран регионален пазар на природен газ, посочват от правителствената информационна служба.

България е първата страна, която предприе реални действия за изграждане на Вертикалния газов коридор, каза министърът на енергетиката Жечо Станков по време на блиц контрол в ресорната парламентарна комисия в началото на септември. По думите му в първия участък е положена голяма част от газопровода.

Изграждането на Вертикалния газов коридор започна от ГКПП "Кулата" до точката на присъединяване в съществуващия газопровод при Кресна.