Експерт: Диверсификацията на доставките спасява ЕС от шок с петрола и газа

Европейският съюз внася около 5-6% от петрола и природния си газ от Близкия Изток и физическите доставки не са толкова чувствителни към шокове в региона. Когато делът на вноса от един или няколко доставчици не е голям, нарушените доставки сравнително лесно могат да бъдат компенсирани. Това посочва в своя публикация във Фейсбук председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт Калоян Стайков.

По думите му при някои страни в ЕС - Унгария, Словакия, Италия, Белгия има особености, но не изглеждат като нещо, което не може да се реши в духа на добросъседството.

"Второ, петролът и втечненият природен газ са международно търгувани стоки, при които, дори и да има малък риск за физическите доставки в ЕС, дефицити на други места в света увеличават цената. С други думи, и тук, горният аргумент е валиден, замяната на внос от тръбопроводи с внос от танкери излага ЕС на други рискове и създава различни зависимости, свързани с предвидимостта и поносимостта на цените", подчертава той.

Според Стайков обаче, това не е разговор за диверсификация, а за зависимостта от внос, наличието на местни ресурси, използване на заместители на природния газ както за неенергийно потребление, така и за енергийно такова, че и за производство на ел. енергия. Вносът на природен газ формира над 85% от потреблението в ЕС, а на петрол - над 95%.

Диверсифицираните доставки са застраховка

"Първият пример показва как диверсифицираните доставки играят нещо като застраховка. Вторият пример показва ограниченията на международната търговия, при които дори и да имате физическа доставка, тя може да се забави, да се пренасочи или да бъде на забранително висока цена", уточнява той.

Според Стайков от 2020 г. се наблюдават проблеми с доставки/цени на всичко от суровини до крайни продукти и би трябвало да осъзнаваме, че business as usual (традиционният бизнес-бел. ред.) вече не работи, затова е крайно време е да преоценим наличието, използването и като цяло подходът към местните си ресурси от всякакъв вид.