Експерт: Трябва да намерим подходящ заместител на „Лукойл“, за да не станем като Сърбия

Наближава денят, в който ще влязат в сила санкциите, наложени от американския президент Доналд Тръмп над „Лукойл“. Какво ни очаква след това. Това коментира Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските производители и вносители на горива. „Горива като цяло в държавата има, дори за следващите над 3 месеца, въпросът е дали ще можем да ги разплащаме. Аз мисля, че правителството предприе всички необходими мерки, за да получим дерогация за минимум 6 месеца, каквато беше предоставена и на Германия“, каза той в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Още: Бивш енергиен министър: Налагането на забрана за износ на гориво беше грешка

Остава да бъде определен и особеният управител, който да изпълнява тази дейност – уточни Хаджидимитров. „Аз мисля, че това няма да бъде едно лице, а ще бъде институция, която ще застане от името на особен управител. Така или иначе, мисля че най-късно до другата седмица ще имаме и необходимата 6-месечна дерогация от страна на САЩ. Друг е въпросът дали ще имаме достатъчно време за 6 месеца да се подготви продажба на компанията така, че да бъде съгласувана както от европейските партньори и от американска страна, така и от руска страна, защото те са реалните собственици на компанията – дали ще се намери подходящ инвеститор, който да влезе на тяхно място в нашата рафинерия“, каза той.

Още: От ЕК обясниха какво ще се случи с държавите, засегнати от санкциите срещу "Лукойл“

„За да не се случи най-лошият вариант, който е в Сърбия, трябва да намерим подходящ заместител, който не е „Лукойл“, а „Лукойл“ да се съгласи този инвеститор да му бъде продаден имотът“, поясни още Хаджидимитров. По думите му срокът е много кратък, но все пак не е невъзможен за спазване.

Още: "Тънък юридически лед": Бивш министър с коментар за ситуацията с "Лукойл"