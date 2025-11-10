Най-важните новини за деня: 10 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 10 ноември 2025 г.

ВКС НАРЕДИ САРАФОВ ДА БЪДЕ РАЗСЛЕДВАН ЗА УЗУРПИРАНЕ НА ПОСТА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Върховният касационен съд, чрез съдия Лада Паунова, разпореди на специалния прокурор Даниела Талева да провери по същество сигнал срещу Борислав Сарафов за това, че заема незаконно поста главен прокурор. Сигналът е подаден от гражданското сдружение БОЕЦ, което съобщи новината в своята официална страница във Facebook и публикува копие от разпореждането на Паунова.

ГЕОРГИ ГАНЕВ: СРЕДНАТА КЛАСА Е БРАШНЕНИЯТ ЧУВАЛ В БЮДЖЕТ 2026 (ВИДЕО)

Средната класа е брашненият чувал в бюджет 2026. Това каза в предаването Студио Actualno икономистът Георги Ганев, бивш народен представител от ПП-ДБ, програмен директор на Центъра за либерални стратегии и университетски преподавател. Той отговори на въпроса какво е най-смущаващото в подложения на остри критики бюджет 2026: “Най-смущаващото е, че бива прегърната идеологията, че средната класа, настоявам на това, средната класа, не това, което ние си въобразяваме, че са някакви богати българи, е брашнен чувал, от който трябва да се взима, дори това да е дефицитно, дори това да е с трупане на дълг, за да могат да се обслужват от другата страна едни клиентелни мрежи.

"ЕКОБУЛПАК" НАРУШАВА ДОГОВОРА С ОБЩИНАТА: ЗАМ.-КМЕТ ЗАГОВОРИ ЗА ПАРИ И СХЕМИ ЗА БОКЛУКА

"Екобулпак" започват да обслужват цветните контейнери по график. Имахме доста сериозен разговор с тях и тази среща премина в дух на доста добро сътрудничество. Подписахме удължаването на техния договор и хоп - миналата седмица се случи друго. Имаме проблеми с тях в последните две години. Откакто сме започнали работа в общината боклукът е тема, в която излизат пари, схеми и интереси". Това заяви заместник-кметът по екологични въпроси към Столична община Надежда Бобчева пред bTV.

“ФОРМУЛА” 1, КРИЗА С БОКЛУКА И СНЕГА, SMS УВОЛНЕНИЕ: АНТОН ХЕКИМЯН ОБЯСНЯВА КАКВО ПРАВИ ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ (ВИДЕО)

Простият въпрос е, че никой не знае, включително и кметът какво става с боклука. Идвам от един председателски съвет, на който очаквахме да получим актуална информация какво предстои за различните зони. Това заяви в предаването “Студио Actualno” председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Антон Хекимян, във връзка с кризата с отпадъците на София.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ ЗАГАТНА КОЙ ЩЕ УПРАВЛЯВА "ЛУКОЙЛ" - НЯМА ДА Е КОМПАНИЯ

Винаги е имало конкретни имена за поста особен управител, още от хипотезата за диверсификация от руския нефт. Щом законът влезе в сила, ще ги обявим. Особеният управител е физическо лице или лица, които ще бъдат определени след необходимата проверка и анализ за техния интегритет. Това каза премиерът Росен Желязков, който коменитра темата с "Лукойл".

НЕ ЗНАМ КАКВО ГЛАСУВАХМЕ ЗА "ЛУКОЙЛ", ИСКАМ ДА ВИДЯ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК: АТАНАС АТАНАСОВ КАЗА ОЧЕВИДНОТО

Толкова години нямаше никакво отношение на службите към този руски анклав, сега какво точно правят, не знам – чета в медиите. За национализация още е рано да се говори. Това заяви лидерът на ДСБ и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов след като отчете, че днес е 10 ноември, а сме изправени пред перспективата България да се връща към практики, заради които свалихме комунистическия режим – Още: Окончателно: Управляващите приеха набързо национализацията на активите на "Лукойл"

ШАНСОВЕТЕ ЗА САБОТАЖ НА "ЛУКОЙЛ" НЕ СА МАЛКИ: ЕКСПЕРТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА РАФИНЕРИЯТА

Действията на държавните органи са логични. Особеният търговски управител ще има възможност да оперира с всички сметки и активи на "Лукойл", но шансовете за саботаж на рафинерията не са малки. Това заяви пред bTV Мартин Владимиров, директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията. Още: Има и антидрон система: Правителството обясни защо ДАНС и МВР са влезли в "Лукойл"

"ЛУКОЙЛ" ОБЯВИ ФОРСМАЖОР В НАЙ-ВАЖНИЯ СИ ОБЕКТ В ЧУЖБИНА

Руският петролен гигант "Лукойл" е обявил форсмажорни обстоятелства в едно от най-големите нефтени находища в света – "Западна Курна-2" в Ирак, съобщиха източници на Reuters. Решението идва след като санкциите, наложени от САЩ и Великобритания в края на октомври, възпрепятстват нормалната дейност на компанията.

УКРАЙНА ИСКА ЛИ, ИСКА "ТОМАХОУК", А СЕ ОКАЗВА, ЧЕ САМА Е НАПРАВИЛА ПО-МОЩНА РАКЕТА (ВИДЕО)

Украйна се отказа от ядрените си оръжия и от промишленост, която произвеждаше една трета от оръжията на Съветския съюз, довери се на Запада и Кремъл да я защитят, а три десетилетия по-късно се оказа в ситуация, в която да се бори за оцеляването си. Бруталната война на диктатора Владимир Путин накара украинците да се учат в движение на нов тип военни действия. Сега страната е принудена да се задоволи с импровизирано производство на оръжие, съчетавайки стари технологии с IT ноу-хау. Последната иновация е крилатата ракета FP-5 "Фламинго" с обсег от 3000 км, максимална скорост 900 км/ч и полезен товар над един тон. Тя вече бе използвана за удари дълбоко на руска територия.

ЦЕНАТА ДА БЪДЕ УБИТ РУСКИ ВОЙНИК ИЛИ ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА РУСКА ВОЕННА ТЕХНИКА: УКРАЙНА Я ПОКАЗА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Всеки долар, инвестиран от и за Украйна в разработка и производство на дронове, струва на Русия 101 долара загуби. Констатацията е на Украинските сили за безпилотни системи, а на нея сериозно внимание обръща в нов свой анализ австралийският о.з. генерал Мик Райън. Анализът е посветен на нивото на давани от Русия военни жертви в Украйна, както и на битката за Покровск плюс кампанията от украински въздушни удари срещу руската енергийна и петролна индустрия.

ПРОПАГАНДА И ФАКТИ: ЗАКОНИТЕ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА В РУСИЯ И УКРАЙНА

Вече четвърта година руският диктатор Владимир Путин води агресивна война на изтощението в Украйна, заливайки фронта със свежа човешка сила всеки път, в който е пожертвал определена "порция" от пушечното месо на цената на някакъв напредък, пък бил той и незначителен. От другата страна е украинската армия, която страда от липсата на хора и съответно - от качествена ротация на частите, и която понякога е принуждавана да взема непопулярни мерки, за да продължи борбата си.

ПРОКРЕМЪЛСКИ РУПОР: ПУТИН ПОДСИЛВА ПРОТИВОВЪЗДУШНАТА ОТБРАНА НА ВЕНЕЦУЕЛА*

Руските въздушно-космически сили вероятно са използвали транспортни самолети Ил-76, за да доставят нови системи за противовъздушна отбрана с малък и среден обсег във Венецуела, съобщава явно пишещото в изгоден за Русия уклон издание Military Watch Magazine*. Според публикацията доставените системи включват среднообхватния "Бук-М2", който вече се използва от венецуелските военновъздушни сили, както и малообхватния "Панцир-С1".

ОТ СЕЛСКА РАБОТА НА ПОЛЕТО ДО ОЛИМПИЙСКИЯ ВРЪХ: СКРОМНОТО МОМЧЕ ОТ УСТИНА, КОЕТО ДОКОСНА ЗЛАТОТО, НО МУ ГО ОТНЕХА СЛЕД 24 ЧАСА

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.