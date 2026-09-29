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След въведения вече налог от 3 евро: От ноември ще плащаме още 2 евро такса за поръчки от Temu и AliExpress

29 септември 2026, 12:07 часа 430 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
След въведения вече налог от 3 евро: От ноември ще плащаме още 2 евро такса за поръчки от Temu и AliExpress

Борбата на Европейски съюз срещу инвазията на големите китайски търговски гиганти като Temu и AliExpress не спира след наложената от юли такса от 3 евро на артикул при малки пратки до 150 евро. Сега потребителите ги чака нов налог - още 2 евро.

От 1 ноември милиони пратки със стоки, поръчани онлайн от страни извън ЕС, ще бъдат обложени с нова такса за обработка от 2 евро (2,30 долара), съгласно решение на Европейската комисия от тази седмица, съобщи ДПА.

Таксата ще се плаща от платформите за онлайн търговия, а не от европейските потребители, като средствата ще се събират от националните власти. Очаква се новите правила да засегнат големи платформи за онлайн търговия като Shein, Temu и AliExpress, като Брюксел се надява таксата да помогне за ограничаване на огромния поток от евтини пратки, които влизат на единния пазар, както и да противодейства на нелоялната конкуренция от платформите за онлайн търговия от трети страни, основно от Китай.

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"Нелоялна конкуренция"

"Имахме нелоялна конкуренция на целия Европейски съюз от платформите от трети страни, предимно от Китай", посочи изпълнителният директор на Българската Е-комерс асоциация Жанет Найденова.

От 1 юли вече е въведено временно мито от 3 евро за определени артикули в пратки под 150 евро. Така при поръчка на няколко различни продукта допълнителното облагане може да се начислява за всеки отделен артикул. Върху стоките се прилагат и съответните мита и ДДС.

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По думите на Найденова огромният брой малки пратки е създал сериозно натоварване за митническите служби. Тя посочи, че през 2025 г. в ЕС са обработени над 6 милиарда пратки, които изискват митническа обработка и проверки за безопасност.

Източник: Getty Images

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"Новата такса трябва да допринесе за покриването на разходите за митническата система и за по-строг контрол върху стоките. Сред причините за промяната е и необходимостта да бъдат ограничени продуктите, които могат да представляват риск за здравето и безопасността на потребителите", допълни тя.

Найденова подчерта, че европейските търговци от години настояват за по-равнопоставени условия. За разлика от директните доставки от трети страни, местните компании плащат мита, ДДС, продуктови такси и други разходи, свързани с вноса и продажбата на стоки.

"Това беше наистина нелоялна конкуренция", заяви Найденова, цитирана от Фокус.

Тя смята, че новите правила няма да спрат китайските платформи, а по-скоро ще ги принудят да променят начина си на работа. Вместо множество малки пратки директно до потребителите, компаниите могат да започнат да консолидират доставките и да използват складове на територията на ЕС. "Китайските платформи ще продължат да продават, само че те ще променят своите бизнес модели", коментира тя.

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Паралелно с това ЕС подготвя мащабна реформа на митническата система. Очаква се от 1 юли 2028 г. да започне да се прилага нов режим, при който митническото облагане ще обхваща всяка стока, влизаща в ЕС, независимо от стойността на пратката.

"Това вероятно няма да направи продуктите по-евтини за потребителите, но целта е да се осигурят по-строг контрол върху стоките и по-равнопоставени условия за европейския бизнес", заключи Найденова.

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такси онлайн търговия митнически проверки AliExpress Temu
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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