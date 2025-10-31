Войната в Украйна:

Голяма изненада с цената на петрола през октомври

31 октомври 2025, 10:00 часа 159 прочитания 0 коментара
Голяма изненада с цената на петрола през октомври

Цената на петрола се понижава в азиатската сутрешна търговия в петък, като по този начин е на път изненадващо да отбележи трети пореден месечен спад, въпреки новите санкции срещу руския петрол. Причината е, че по-силният щатски долар и слабите икономически данни от Китай ограничиха търсенето, а увеличеното предлагане от основните производители в света компенсира ефекта от западните санкции върху руския износ, предаде Ройтерс.

Цените

Фючърсите на суровия петрол Брент поевтиняха с 48 цента, или с 0,74 на сто, до 64,52 долара за барел.

Още: Изненада с цената на петрола след срещата на Тръмп със Си Дзинпин

Американският суров петрол се търгува на цена от 60,12 долара за барел, което е спад с 45 цента, или с 0,74 на сто.

"По-силният щатски долар оказа натиск върху инвеститорския апетит в целия сектор на суровините", посочват анализатори от ANZ в свой доклад. Валутата поскъпна, след като президентът на Управлението за федералния резерв на САЩ Джером Пауъл заяви, че понижението на лихвените проценти през декември не е гарантирано.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Допълнителен натиск върху пазара оказаха и нови данни, според които производствената активност в Китай се е свила за седми пореден месец през октомври. И двата сорта петрол се очаква да приключат октомври със спад в цените си от около 3 на сто, тъй като растящото предлагане надвишава ръста на търсенето.

ОПЕК увеличава добива

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и големите производители извън картела увеличават добива, за да спечелят пазарен дял. Това по-голямо предлагане се очаква да смекчи ефекта от западните санкции, които ограничават руския износ към основните купувачи на Москва - Китай и Индия.

Още: Обрат с цената на петрола заради планове на ОПЕК

ОПЕК+ се очаква да обсъди умерено увеличение на производството през декември, посочват запознати източници преди предстоящата в неделя виртуална среща на групата. Осемте основни членки на алианса вече са увеличили колективните си цели за добив с над 2,7 милиона барела дневно - около 2,5 процента от глобалното предлагане.

Междувременно износът на суров петрол от Саудитска Арабия - най-големия износител в света - е достигнал шестмесечен връх от 6,407 милиона барела дневно през август, сочат данни на Съвместната инициатива за събиране на данни за петролния пазар (JODI). Очаква се количествата да продължат да нарастват и през следващите месеци.

А доклад на Американската енергийна информационна администрация посочи, че производството на суров петрол в САЩ е достигнало нов рекорд от 13,6 милиона барела дневно през миналата седмица.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че Китай е съгласен да започне процес на закупуване на енергийни ресурси от САЩ, като подчерта, че може да бъде сключена мащабна сделка, включваща покупки на петрол и газ от щата Аляска.

Анализаторите обаче остават скептични дали подобно споразумение ще доведе до значителен ръст на китайското търсене.

"Аляска произвежда едва около 3 процента от общото производство на суров петрол в САЩ - сравнително малко количество - и смятаме, че евентуалните китайски покупки на втечнен природен газ от региона вероятно ще зависят изцяло от пазарните условия", коментира анализаторът на Barclays Майкъл Маклин.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
петрол ОПЕК добив на петрол цена на петрола санкции Русия
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес