Хотелиери: Не ни обвинявайте за държавния хаос и ремонтите на пътищата

Туристическият бизнес е подложен на "административно и икономически токсична среда", а обвиненията срещу него са опит за прикриване на системни управленски грешки. Това заявяват от Българската хотелска асоциация (БХА), която излезе с остра позиция, в която отхвърля опитите за едностранчиво вменяване на вина върху сектора за проблемите в летния туристически сезон. От браншовата организация определят публичните анализи, критикуващи качеството на хотелиерския продукт, като „манипулативни“ и „некомпетентни“.

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Митове срещу реални факти

От БХА противопоставят редица аргументи на популярните твърдения в публичното пространство. От Асоциацията са категорични, че задръстванията по границите и лошото състояние на инфраструктурата са пряк резултат от нехайството на държавата. "Опитите да се вмени вина на хотелиерите за блокадите по пътищата са абсурдни", заявяват от организацията.

БХА посочва, че докато Гърция и Турция подкрепят стратегически входящия туризъм с ниски нива на ДДС, България се е фокусирала върху вътрешното потребление. Секторът не иска „дотации“, а маркетингова кампания и по-добра авиационна свързаност, която драстично е спаднала спрямо нивата отпреди пандемията.

Според БХА твърденията за свръхпечалби са икономически необосновани. Изкривяването идва от факта, че хотелиерството често се обединява в статистиката с ресторантьорството и дори с ремонта на автомобили, което дава невярна картина за маржа на печалбата.

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З Асоциацията подчертава, че данъчната тежест върху сезонния труд в България (43%) е пречка за задържането на български кадри. Вносът на работна ръка е принудителна компенсация, а не стратегически избор на бизнеса.

„Слуховете за нашата смърт са силно преувеличени“

От БХА са категорични, че въпреки трудностите, секторът продължава да инвестира, да създава работни места и да бъде „гръбнакът“ на платежния баланс на страната.

„Призоваваме анализаторите да спрат да упражняват реториката си на гърба на сектор, който реално развива икономиката, и да започнат да боравят с реални факти“, гласи финалният призив на организацията.

Българската хотелска асоциация заявява, че няма да допусне секторът да бъде „изкупителна жертва“ и ще продължи да отстоява позициите си предвид предстоящия летен сезон, който, според тях, се използва като арена за необосновани атаки срещу професионалистите в туризма.