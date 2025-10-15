Радостин Василев: Най-вероятно отиваме на избори

"Днес за пореден път няма кворум в зала. Ние своеобразно вдигнахме надписи оставка, защото е видимо, че най-вероятно отиваме на избори". Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред медиите в парламента във връзка с напрежението между управляващите. Неговата прогноза е, че избори може да има пролетта. Според него изборите се случват заради провала на управляващото мнозинство, който е изкристализирал в Пазарджик.

"Мандатоносителят разбира, че е оглозган. Днес, утре и в петък най-вероятно няма да работи този парламент", смята Василев.

Няма да има вот на недоверие

Лидерът на МЕЧ посочи, че партията му няма да подкрепи вот на недоверие на "Възраждане", защото според тях правителството няма да падне заради това.

"МЕЧ няма да подписавт вот на недоверие за безводието, защото "Възраждане" са си редактирали мотивите, да махнат баналните ChatGPT и язовирите, които не съществуват. Те няма да паднат заради вота на недоверие", смята Василев.

Той разказа, че вчера е чул една смешка, че Костадинов бил свалил правителството.

"Утре може да каже, че "Старлинк" е излетял заради него в Космоса", пошегува се още Василев. ОЩЕ: Радостин Василев: Правителството няма да падне заради "Лукойл", а заради любовницата на Волдемор