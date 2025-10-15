Инфлацията във Франция достигна осеммесечен връх

Инфлацията във Франция се е ускорила през септември до най-високото ниво за последните осем месеца. Това показват най-новите окончателни данни на френския статистически институт INSEE, предаде БТА.

Индексът на потребителските цени във Франция се е повишил с 1,2 на сто на годишна база през септември, според окончателните данни, които отговарят на предварителната оценка на института, публикувана през миналия месец.

Повишаване на цените на услугите се е ускорило до 2,4 на сто през септември спрямо 2,1 на сто месец по-рано, а на храните – до 1,7 на сто в сравнение с 1,6 на сто през август.

В същото време спадът на цените на енергията е намалял от 6,2 на сто през август до 4,4 на сто. Промишлените продукти са поевтинели с 0,4 на сто.

На месечна база потребителските цени са спаднали с 1 на сто през септември, противно на ръст с 0,4 на сто през август. Този спад се дължи главно на рязкото сезонно понижение на цените на услугите по настаняване и транспорта.

