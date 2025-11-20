Войната в Украйна:

Нова посока за цената на петрола след новините за преговори между САЩ и Русия

20 ноември 2025, 10:01 часа 403 прочитания 0 коментара
Цената на петрола се повиши в днешната азиатска търговия противно на спадовете през предходните дни. Опасенията, че дипломатическите усилия на САЩ за прекратяване на войната между Русия и Украйна могат да допринесат за увеличаване на предлагането на световните петролни пазари, които и без това са пренаситени, бяха компенсирани от по-голямо от очакваното потребление на американските запаси от суровината, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 16 цента или 0,25 на сто до 63,67 долара за барел тази сутрин българско време.

Котировките на американския лек суров петрол нараснаха със 17 цента или 0,29 на сто до 59,61 долара за барел.

И двата бенчмарка отбелязаха леко възстановяване след понижението с над 2 на сто по време на вчерашната сесия. Резкият спад последва публикация на Ройтерс, в която се твърди, че САЩ са сигнализирали на Украйна да приеме изготвената от Вашингтон рамка за прекратяване на войната с Русия, като се откаже от окупирани територии. Агенцията се позовава на два неназовани източника, запознати с въпроса.

Евентуален край на войната би прекратил санкциите срещу доставките на руски суров петрол, освобождавайки на пазара допълнителни количества, според анализатори.

Подкрепа за възходящата посока на цените оказа по-голямото от очакваното намаление на запасите от суров петрол в САЩ, отчетено снощи. Това развитие отразява нарастващото рафиниране на суровината на фона на добрите маржове на печалба на преработвателите в САЩ и засилено търсене от чужбина на американски петрол.

Запасите от суров петрол на САЩ са намалели с 3,4 милиона барела до 424,2 милиона барела през седмицата, приключила на 14 ноември, съобщи Управлението за енергийна информация на САЩ. Анализатори предвиждаха спад с 603 000 барела.

Пламен Иванов
