Теменужка Петкова: Имало е предложение за национализиране на частните пенсионни фондове

„Може би управляващите искат да видят това, което искат да видят. Видяхме какво направиха с бюджетния дефицит – щом не се посвениха да променят дефицита за 2025 г. и да злепоставят страната в рамките на целия Европейски съюз. Аз вече очаквам всичко от тези хора“, коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV Теменужка Петкова от ГЕРБ.

„Вчера слушах колегите от „Прогресивна България“, които правеха обзор на докладите на Сметната палата и обясняваха какви проблеми има през годините. Но всъщност, ако трябва да бъдем напълно коректни - през последните пет години най-дълго са управлявали хората от правителствата на бившия президент и настоящ премиер господин Румен Радев“, посочи тя.

Още: Политикът, предупредил, че предстои национализиране на частните пенсионни фондове: Това се обсъжда

„Служебните правителства. Ако те виждат някакъв проблем, със сигурност можем да кажем, че те не са част от решението на този проблем, а са част от проблема. Така че няма какво да обясняват какво се е случило и какви финансови скандали е имало. Ако има някакъв финансов скандал през последните години, то това е скандалният договор с „Боташ“ – един изключително неизгоден за страната ни договор, по който българските граждани дължат милиарди. Аз не знам защо никога не се коментира тази тема“, заяви Петкова.

„Но искам да обърна специално внимание на доклада на Сметната палата, свързан с Агенция „Пътна инфраструктура“. Тъй като целта на този доклад беше на практика да се намерят разходи, които да се прехвърлят от 2026 г. в 2025 г., така че да се дискредитира предишното редовно правителство и да се прехвърли проблемът с процедурата по свръхдефицит, която стана възможна благодарение на управлението на „Прогресивна България“. И след като видяха, че вкараха държавата в един много опасен сценарий, започнаха да търсят начин да прехвърлят отговорността към предишни управления“, коментира тя.

Още: ГЕРБ: ПБ оправдават некомпетентността си за бюджета с предишното управление

„Това, което обаче Сметната палата пише, а те не коментират, е много важно българските граждани да го знаят. Този текст се намира на страница 136 от окончателния доклад на Сметната палата. Ако го прочетете, ще видите, че Сметната палата е установила, че за така наречените 1077 сертификата, открити от Сметната палата – неизвестно как – Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ не е одобрил тези разходи, не е утвърдил подобни сертификати, т.е. не е приел дейността. И съответно няма издадени фактури от страна на изпълнителите“, посочи Теменужка Петкова.

„Нека да извадят една фактура от тези сертификати и да я покажат. Нека да ги видим. Мантрата им за фактури в чекмеджета и за лоши наследства просто рухна. Единственото, което всъщност се доказва, е, че всичко това, което се случи през последните няколко месеца като неблагоприятни бюджетни ефекти, се дължи на некомпетентното управление на правителството на „Прогресивна България“. Съжалявам, че трябва да го кажа, но това са фактите“, заяви бившият министър.

Теменужка Петкова коментира и темата с национализирането на частните пенсионни фондове. Според ГЕРБ правителството искало да вземе 2% или 2,5% от тях и да ги прехвърли нататък, а Радев днес каза, че това са истерии. По-късно Ивайло Мирчев показа документ на английски език.

Още: Как да инвестираме парите си от втория пенсионен стълб: Говори Христина Христова (ВИДЕО)

„Информацията, с която ние разполагаме, е, че такава кореспонденция е водена. Българското правителство е направило такова предложение и този коментар, който колегите от ДБ публикуват в публичното пространство, може би е един от документите, които ще излязат впоследствие и доказват по безспорен начин, че правителството излъга“, заяви Петкова.

„И ако тези хора имат елементарно уважение към българските граждани и към българското общество, най-достойното би било да се извинят. Защото, когато обясняваш, че никога не е обсъждана тази тема и никой нищо не знае, вчера колегите от „Прогресивна България“ се надпреварваха по студията да обясняват, че никой никога не е говорил с тях по тази тема и те не знаят. Премиерът днес също заяви, че това е истерия на опозицията. Не е истерия на опозицията. Ако има истерия, тя е в управляващите. И тази истерия очевидно се дължи на проблеми, които това правителство не може да реши. Няма компетентността, няма силите да направи това, което се очакваше от него“, коментира тя.

По думите ѝ, ако парите от втория пенсионен стълб се разделят поравно между фонда и НОИ, ще се намали дефицитът в Националния осигурителен институт. Но ще се изземат средства от личните партиди на българските граждани по така наречения втори стълб на пенсионната система. „Това е. И това си е чиста проба национализация. И хората трябва да знаят това. Не бива да се скриват подобни неща. И пак казвам, ако тези хора имат дори елементарно уважение към българските граждани, които в голямата си част им гласуваха доверие, е добре да излязат и да се извинят“, заяви Петкова.

„Много тревожна информация се появи в рамките на вчерашния ден. Данните на Евростат показват, че България е една от държавите членки в рамките на Европейския съюз с най-висока инфлация. Ние сме на второ място по инфлация в рамките на еврозоната. И ако видите какъв е темпът на нарастване на инфлацията от юли, когато е 4,4%, до октомври, когато инфлацията е 6%, ще разберете, че една от основните причини, един от основните фактори за тази галопираща инфлация, е свързана именно с цените на енергоносителите“, коментира бившият министър на финансите.

Още: "Правителството трябваше да подаде оставка": Теменужка Петкова обясни защо КС е спасил бюджета на Радев (ВИДЕО)

По думите ѝ хора, занимаващи се с дребен бизнес – пекарни, магазини, – просто са изпаднали в ужас от това, което предстои във връзка с увеличаването на цената на природния газ. „Да не говорим за цената на електрическата енергия за индустрията, която просто расте главоломно. Нали разбирате, че всички тези увеличения на цените на практика се пренасят върху цените на стоките и услугите? И тези цени ги плащаме всички ние“, коментира Петкова.

„Но днес държа да подчертая, че в българския парламент се случи нещо, което не се беше случвало отдавна. Станахме свидетели на потъпкване на парламентаризма в българския парламент. Знаете, че всяка първа сряда от месеца е така наречената „Сряда на опозицията“. Тогава опозиционните партии могат да внасят свои предложения, решения и законопроекти, които да бъдат обсъдени в рамките на Народното събрание. Ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС сме представили такова предложение за решение, свързано с намаляване на цената на горивата“, обясни тя и разказа, че обаче са били дадени огромни почивки и до тази точна въобще не се е стигнало.