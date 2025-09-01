Ясно е докога шефовете на "Магазин за хората" ще останат на постовете си

Първият съвет на директорите на „Магазин за хората“ е назначен със срок до провеждане на конкурс, но за не повече от 6 месеца – в съответствие с прилагане на Закона за публичните предприятия. Това посочва министърът на земеделието и храните Георги Тахов във връзка с избраните в началото на август трима членове на борда. Представители на държавата са Николай Петров и Олга Стоянова, а независим член е Ивайло Маринов.

Зелената светлина за назначаването им бе дадена от Министерски съвет. Държавните магазини са инициатива на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания по закона „Магнитски“ Делян Пеевски – лидер на „ДПС-Ново начало“.

Въпроси за независимостта на членовете

Непосредствената задача на тримата членове на Съвета на директорите е да организира и извърши вписването на дружеството в Търговския регистър. Впоследствие ще бъде проведена конкурсна процедура за избор и назначаване на постоянни членове на борда, пише Тахов в отговор на парламентарен въпрос, зададен му от депутата от ПП-ДБ Свилен Трифонов.

Снимка: БГНЕС

Трифонов пита кога, по какъв ред и при какви условия е проведена процедурата за избор на независим член на Съвета на директорите – Ивайло Маринов. В кратката му визитка, разпространена от Министерството на земеделието и храните, е посочено само, че той е юрист по корпоративно и търговско право "с утвърден опит в ефективното управление".

Георги Тахов обаче не отговаря в конкретика. Той пише следното: „На заседание на Министерския съвет, което се проведе на 6 август 2025 г., е прието Разпореждане №4 на МС от 2025 г. за образуване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Магазин за хората“ ЕАД, гр. София. Горепосоченото разпореждане е прието на основание Търговския закон, Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, като в т. 4 е посочен и съставът на Съвета на директорите“.

„С проекта на разпореждане се приема устав на дружеството и в съответствие с разпоредбите на Търговския закон се назначава първият съвет на директорите. Избраният персонален състав отговаря на нормативните изисквания по отношение на органите на управление, съгласно Закона за публичните предприятия“, гласи още отговорът на министъра.

Какво трябва да знаете за "Магазин за хората"?

Припомняме, че със седмица закъснение Министерският съвет прие разпореждане за образуване на едноличното акционерно дружество с държавно участие в капитала, който е в размер на 10 милиона лева. Първоначално министрите следваше да гласуват решението дори по-рано, но точката бе оттеглена от земеделския министър заради нуждата от "допълнителен анализ".

Снимка: БГНЕС

Седалището на „Магазин за хората“ ЕАД е в гр. София, като разходите за образуването на дружеството са осигурени по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2025 г. За възможно най-бързото стартиране и осъществяване на дейността на дружеството се разчита на партньорско взаимодействие с Централния кооперативен съюз, отбелязват от пресцентъра на ведомството.

Структурата на магазините ще бъде изградена като интегриран, нискоразходен търговски модел, който включва разнообразни канали за предлагане на стоки от първа необходимост — shop-in-shop решения, мобилни обекти, партньорства с кооперативни и регионални мрежи, онлайн търговия и B2B дистрибуция. Основната цел на дружеството е да отговори на очакванията за осигуряване на широк обществен достъп до храни и други стоки от първа необходимост на ниски цени и с минимални търговски надценки – до 10%, с приоритет към продукти от български производители.

Дейността на „Магазин за хората“ ЕАД е насочена не към изграждане на самостоятелна търговска верига, а към внедряване на устойчиви и социално ангажирани решения, които облекчават потребителите в условия на инфлационен натиск и подкрепят ценова стабилност, заетост и регионално развитие, мотивират се от Министерството на земеделието и храните.

Дружеството може да развива и съпътстващи дейности, свързани с логистика, доставки, маркетинг, партньорски мрежи и други инициативи, незабранени от закона, с цел постигане на икономическа ефективност и социален ефект.

Планира се първият обект да заработи на територията на област Пловдив още през есента. Точният брой магазини, които ще бъдат включени в инициативата, ще бъде определен от ръководството на дружеството „Магазин за хората“ ЕАД.

