КЕВР обсъди ново повишение за цената на природния газ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обсъди на открито заседание предложението на "Булгаргаз" за увеличаване на цената на природния газ с близо 8 на сто през ноември спрямо октомври. Комисията ще вземе окончателно решение за цената на синьото гориво на закрито заседание, което ще се проведе утре."Булгаргаз" ЕАД предлага цената на природния газ за идния месец да бъде 65,82 лв. за мегаватчас (MWh) или 33,65 евро/MWh.

По-висока цена на газа със 7,88 процента

Предложената цена за доставка на крайните снабдители и на лицата с лиценз за производство и пренос на топлинна енергия е по-висока със 7,88 процента спрямо утвърдената от регулатора за октомври - 61,01 лв./MWh (31,19 евро/MWh) (без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

От дружеството отбелязват, че с настъпването на есенно-зимния сезон заявките на клиентите са се увеличили значително. За ноември заявените количества са с 900 000 MWh повече спрямо октомври, което намалява относителния дял на по-евтините азерски доставки в ценовия микс.

По думите на изпълнителния директор на "Булгаргаз" Веселин Синабов, цитиран от БТА, предвидените количества природен газ в момента се разтоварват на газовия терминал в Александруполис. Той увери, че цената на газа в следващите месеци ще е на приблизително същите нива като тази за ноември.

