Кризата с горивата: Ново поскъпване на природния газ поиска "Булгаргаз"

В разгара на кризата с горивата заради ситуацията в Близкия изток "Булгаргаз" предложи цена на природния газ за май от 35,98 евро за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да разгледа ценовото предложение. Заявлението е публикувано от енергийния регулатор.

С 5 на сто по-скъп природен газ

КЕВР утвърди цена на природния газ за април в размер на 34,27 евро за мегаватчас без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че предлаганата от "Булгаргаз" цена за май е с по-висока с 4,99 процента.

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на "Булгаргаз", а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през май на закрито заседание.

На открито заседание на КЕВР през март председателят на регулатора Пламен Младеновски коментира, че до края на юни българският потребител няма да усети това шоково поскъпване, което се случва на европейските пазари.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз“ Веселин Синабов тогава коментира, че за месец май всичко ще зависи от потреблението през април, но не очаква някакви шокове, отделно договорът с Азербайджан ни гарантира тези нива на цената.

