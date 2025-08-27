КЗП с данни кой не спазва правилата за цените в евро и лева

Към настоящия момент резултатите от проверките на КЗП показват установени множество несъответствия с изискванията на закона – липсват цени в евро, обявените цени в лева и евро са изписани с различни цветове, шрифтът на съответните валути е много по-дребен от цифрите и др. Прави впечатление, че големи търговски вериги с обекти в цялата страна, които предлагат нехранителни продукти – дрехи, обувки, стоки за дома и т.н., са част от тези, които не спазват правилата за двойно обозначаване на цените, съобщават от комисията.

Ето защо КЗП е предприела действия за отправяне на предупреждения към търговците относно незабавно отстраняване на несъответствията и предупреди, че след изтичане на предвидения преходен период - 8 октомври 2025 година, ще се налагат и предвидените в закона санкции.

От комисията уверяват, че полагат максимални усилия за информиране на търговците относно техните задължения в периода на въвеждане на еврото, като непрекъснато предоставя препоръки и становища по постъпили запитвания, участва в срещи с разяснителен характер и публикува полезна информация на интернет сайта на институцията.

Снимка: БГНЕС

Напомняне

КЗП напомня на всички търговци, че законът регламентира техните задължения, а именно:

- да обозначават цените на предлаганите от тях стоки и услуги едновременно в левове и евро;

- превалутирането да се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс – 1.95583;

- цената в евро се закръглява до втория знак след десетичната запетая съгласно общото математическо правило;

- обявените цени трябва да бъдат в близост една до друга, с еднакъв по размер, вид и цвят шрифт;

- двете цени трябва да са придружени с изписване насъответната валута;

- изписват се ясно, четливо, недвусмислено и лесноразбираемо, и по начин, който не въвежда потребителите в заблуждение;

- други.

КЗП с призив към търговците

От комисията призовават търговците да бъдат отговорни и коректни към потребителите.

От комисията призовават търговците да бъдат отговорни и коректни към потребителите.

"Засилените проверки от страна на КЗП ще продължат с повишено внимание и по повод предстоящите празнични дни", допълват от комисията.