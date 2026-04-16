На 75 км от Турция продават гориво на едни от най-ниските цени в Европа

На 75 км от Турция се намира държавата, в която има едни от най-ниските цени на горивата. Кипър продължава да се нарежда сред страните от Европейския съюз с относително ниски разходи за горива, според финансовия министър Макис Керавнос, предаде гръцкото издание Kathimerini. Въпреки относително ниските нива на цените на горивата - се оказва, че в Кипър има ръст на инфлацията.

По-ниски ли са цените в България?

Финансовият министър на Кипър подчерта, че покачването на цените на горивата е част от по-широка международна тенденция, а не проблем, уникален за Кипър, отбелязвайки, че само няколко страни, като България, може да имат по-ниски цени.

Мерките в Кипър за горивата

Министърът направи тези забележки след среща в Никозия с ръководството на Кипърската конфедерация на работниците (SEK). Отговаряйки на опасенията относно постоянно високите цени въпреки правителствените субсидии, той посочи, че настоящите мерки за подкрепа са въведени едва наскоро. Той предположи, че без съществуващите данъчни облекчения цените на горивата вероятно биха били значително по-високи.

Министърът спомена и инициативата за електроенергийна взаимосвързване между Гърция и Кипър, заявявайки, че се извършват актуализирани оценки.

Ръст на инфлацията

Инфлацията в Кипър се е повишила с 1,2% през март в сравнение със същия месец на 2025 г., ускорявайки се след по-бавното увеличение по-рано през годината. Покачването е свързано с продължаващия конфликт в Близкия изток, който се е отразил на общите ценови нива. И според Статистическата служба, индексът на потребителските цени се е увеличил с 1,21 пункта през март, достигайки 101,07, в сравнение с 99,86 през февруари 2026 г.

Сред основните категории, селскостопанските продукти показаха най-голямо годишно увеличение от 13,3%. Електроенергията и водата отбелязаха най-голям спад, като паднаха с 12,9% в сравнение с март миналата година.