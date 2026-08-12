Васил Спилков: Третирането без пестициди е моя лична кауза

BILLA ми дава свобода да се развивам и да отглеждам нови сортове домати

За Васил Спилков качеството не е компромис, а принцип. Вече повече от десетилетие той развива стопанството си “Стемо 2013“ край Нова Загора, а дългогодишното му партньорство с BILLA Градини му дава възможност да разширява смело асортимента си с домати и да инвестира в устойчиво производство.

Разговаряме с него за пътя от семето до качествения продукт в магазина, за ежедневните предизвикателства в оранжерията и доверието, което му дава свободата да развива стопанството си.

- Разкажете ни за себе си и вашата ферма – какво ви вдъхнови да се занимавате със земеделие?

- Стана случайно. Попаднах при човек, който имаше изградена хидропонна оранжерия и започнах да я менажирам. Инженер съм по образование, а в процеса на работа открих, че съм агроном по призвание (смее се). Основната ни реколта са домати и краставици. Правил съм опити с пипер и със снак чушката, която в западна Европа е супер популярна като добавка към салати. Силата ми вече 12 години обаче е в домата и непрекъснато се стремя към иновации в асортимента и в цветовете. На 12 декара площ отглеждаме 8 вида чери плюс 5 вида други асортименти като албенга, кумато, юм, както и стандартните розов и червен.

- Как изглежда един ваш работен ден? Кои са най-важните моменти през сезона?

- Денят ми започва призори и приключва към 22 ч. Аз съм навсякъде, човекът за всичко в оранжерията. В зависимост от приоритетите за деня, може да смятам обемите и периода, в който да засея, после да товаря продукция с мотокара. Често се налага да компенсирам недостига на работници като пакетирам, лепя етикети, понякога оправям и аварии. Отговарям за настройките на микроклимата в оранжерията. Встрани от цялата комуникация по поръчки и доставки инвестирам в проекти за иновации и често съм на срещи в общината. Миналата година създадох изкуствено езеро, наслагах фотоволтаици, купих нови хидравлични колички. Един с един дните ми не си приличат, динамиката е голяма.

- Какви принципи следвате, когато отглеждате продукцията си? С какво никога не бихте направили компромис?

- В последните шест години съм приел за лична кауза да работя без пестициди. За всеки неприятел има био агент, който го унищожава. Ползвам и специални феромонни уловки, които дезориентират доматения молец и спират популацията му. Никога не бих направил компромис с качеството. Дъждовната вода е най-чистата в природата и затова изградих лагуна за нейното събиране в стопанството. Контролът на качеството на семената за мен е приоритет, всички са тествани и със сертификат за липса на ГМО. Ползвам органични торове, опрашване с пчели – така затварям цикъла и до потребителя достига чист и качествен продукт.

- Кое е най-голямото предизвикателство в работата ви днес?

- Недостигът на работна ръка. Обмислям да търся хора от страни като Узбекистан, Непал. Оранжерията е в Нова Загора, на удобна локация, но въпреки това има текучество и ми е трудно да изградя стабилен екип.

- Кой момент ви носи най-голямо удовлетворение?

- Най-големите ми страхове са преди беритбата на домата. Наричам стръковете „децата“, защото ги отглеждам ги от семки, от бебета. И в един момент може да стане авария и всичко да приключи за ден. Удовлетворението идва, когато произведа чист продукт, който харесвам на външен вид, както и от обратната връзка от клиента.

- От кога сте част от програмата BILLA Градини и как ви помага тя?

- Партньорството ни е от 10 години. Държа на личния контакт и всяка година ходя поне по два пъти на срещи в централен офис, за да обсъдим какво да засея, какво да сменя. Обратната връзка ми е много важна. Всяка година при мен идват агрономи и анализатори на BILLA Градини и всеки път остават възхитени от това как изглежда отвътре, че е чиста и подредена като аптека. Винаги съм получавал супер подкрепа и доверие от тях. Дават ми свобода да пробвам нови сортове домати. Има и такива, които сме стартирали заедно и продължавам да доставям само на тях.

- Какво бихте посъветвали младите хора, които искат да тръгнат по вашия път?

- Да са готови да жертват цялото си свободно време. Да имат волята да учат и да не се отказват. Дори да съм на почивка някъде със семейството си, оставам в работен режим. Доматът не може да спре да зрее и да се съобрази с мен (смее се). Заявките си вървят, това е нещо живо – човек трябва да е готов да е на линия 24/7.