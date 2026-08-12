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12 август: Създаден е българският военен флот

12 август 2026, 7:45 часа 883 прочитания 0 коментара
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12 август: Създаден е българският военен флот

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

12 август 1879 година: Създаден е българският военен флот

На този ден през 1879 г. е създаден българският военен флот т. нар. Портово капитанство. Въпреки това флотът отбелязва първия си празник доста по-късно. През 1914 г. флотът за пръв път чества празника си, но не на своя рожден ден, а на 21 ноември - датата, на която през 1912 година отрядът торпедоносци бележи победа над турския крайцер "Хамидие“.

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За пръв път през 1915 г. празникът е организиран извън рамките на флота, като в него участва варненската общественост. През 1915 година празникът е честван на 2 август, когато е коронацията на княз Фердинанд.

През следващите години, наред с 21 ноември, както и Никулден се отбелязва като морски празник. След 1944 г. до 1956 г. на 31 юли се отбелязва единствено Денят на съветския ВМФ.

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На 9 август 1956 г. с издаден Указ на Президиума на Народното събрание № 273 и Заповед на министъра на отбраната № 33 за празник на ВМФ е определена датата на неговото създаване. Празникът се чества на 12 август, с важното уточнение, че честването му трябва да е във втория неделен ден на месеца.

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12 август 1875 година: Взето е решение за организиране и избухване на Старозагорското въстание 

На този ден през 1875 година по време на заседание на Българския революционен централен комитет е взето решение за организиране и избухване на Старозагорското въстание.

След като през май 1875 г. избухва въстание в Босна и Херцеговина, БРЦК преценява, че моментът е подходящ за въстание в България на фона на създалата се Източна криза. Стара Загора е определена за център на въстанието, което има за цел освобождаване от поробителя.

Въстанието, което избухва на 16 септември 1875 година, завършва с поражение. Една от причините е, че Българският революционен централен комитет не разполага с достатъчно време за подготовка. Предателствата на местни чорбаджии също допринасят за краха на бунта.

В резултат на това Христо Ботев се оттегля от БРЦК и малко след оттеглянето му комитетът престава да съществува. Но въпреки загубата, бунтът изгиграва важна роля за засилване на революционния подем на поробения народ.

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На този ден флот въстание Старозагорско въстание
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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