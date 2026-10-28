"Нещо като чадърите на морето": Мая Манолова обясни как една щайга цяла година ощетява българските производители

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова донесе щайга в сутрешния блок БНТ и я нарече ударничка. Тя я сравни с чадърите по морето, но по думите й тя работи целогодишно, защото българските производители са задължени да плащат наем от 1 евро без ДДС за тази щайга при всяка доставка. Тя уточни, че щайгата струва 3,50 евро, но носи на своя собственик приходи от наем в размер на 365 евро на годишна база.

"На всяко внасяне в тази щайга на зеленчуци, които се продават в търговските вериги производителят плаща 1 евро наем, като тази цена се разпределя и върху цената на продаваните продукти. Това е нелоялна търговска практика. Четири от търговските вериги я прилагат към българските поизводители на плодове и зеленчуци, задължават ги да внасят депозит за тази щайга и при всяко внасяне на зеленчуци на стока във веригата да плащат наем 1 евро без ДДС", заяви още Манолова.

По думите й обяснението на една от веригите е, че тази щайга се измива и дезинфекцира в Румъния, което трябва да се провери. "Както и да го гледаме струва 3,50 евро, наемът на едно внасяне в магазина е 1 евро без ДДС", добави още Манолова.

Тя е внесла сигнал в КЗК, защото КЗК би следвало да защитава доставчиците на търговските вериги, а санкцията за подобна нелоялна търговска практика е в размер на до 10% от оборота на веригата. ОЩЕ: "Ние сме ги заковали с данни - КЗК е на ход": Манолова предупреди търговските вериги да се притесняват

Тормози ли КЗП търговските вериги?

По отношение на българските производители и българските потребители според Манолова има безброй нелоялни практики.

"Те обезкостяват българските потребители, ние ли ги тормозим?" - така Маналова отовори дали не са прекомерни действията срещу търговските вериги.

Тя уточни, че вчера КЗП подписала постановления за заблуждаващи търговски практики. Става въпрос за нарушения на това, че цените на етикетите в една верига не отговарят на това, което се маркира на касата, както и за фалшиви промоции, за изчерпващи се количества в рамките на промоция.

Голямата й цел е свързана с цените на храните, основно в тъговските вериги, защото техен е най-големият пазарен дял.

Хранителните добавки

Манолова коментира и действията си по отношение на хранителните добавки.

"Преценете сами дали хранителни добавки, за които се обявява, че лекуват стомашно-чревни проблеми, успокояват нервната система и са лековити по отношение на автоимунни заболявания, дали това са рекламни характеристики, които отговарят на истината. Стигат до там, че глухарче и куркума лекуват рак. Това са заблуждаващи търговски практики, особено са характерни за онлайн аптеките. Има и физически аптеки там, където тези продукти се продават", добави Манолова.

Според нея търговецът трябва да докаже, че всички тези рекламирани чудодейни свойства на продуктите са съответни на документацията на съответното средство.

По думите й обаче обикновено си става дума за една измама и съответният онлайн търговец след като рекламира в рамките на месец такава чудодейна хранителна добавка, обикновено изчезва. ОЩЕ: Мая Манолова подхваща гъбите, билките и хранителните добавки