Кой участва във Велчовата завера в цените на храните: Коментар извиват ли ръцете търговските вериги

Ако има Велчова завера в определяне на цените на храните, то кой участва в нея? Няма необосновано увеличение на цените на храните в България. Над 13 000 проверки на веригите показват, че в 9 от 10 случая проблемът с високите цени не е при търговеца. Това заяви Николай Вълканов от Сдружение "Модерна търговия" пред bTV. Още: Да не сме луди - ако можеше, цените щяха да са по-ниски: Реакция на Сдружението за модерна търговия

Кой помпа надцените в магазините?

По думите му не може да се говори за изкуствено напомпване на надценките в големите вериги.

Според него доставните цени са обективни и българските доставчици са повишили цените със 70% на вътрешния пазар. Ако някой някога на този свят е успял да постигне по-ниски цени с репресии и рекет, то това ще е единствен случай в целия свят, добави Вълканов. И даде пример, че само в Унгария правителството се е намесило на пазара и поради тази причина е паднало.

"Голяма част от поскъпването се дължи на доставните цени", изтъкна Николай Вълканов.

Той даде да се разбере, че веригите няма да търпят някой да им извива ръцете. Според него проверките на цените на пазара са хубаво нещо, но натискът и репресиите не биха били добре и биха се отразили върху крайната цена. И това на фона на новина от вчера: Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи над 110 000 евро санкции за нелоялни и заблуждаващи практики на различни търговски вериги. Това беше съобщено на съвместен брифинг с БАБХ от председателя на КЗП Мая Манолова.

Тя поясни, че глобите са в максималния допустим по закон размер и се налагат за установени нарушения (заблудаващи практики) като разлика в цените на етикета и в маркираното на касата на един и същ продукт; обявени промоции на стоки, които се изчерпват буквално в първия ден и хората търсят стоките с намалени цени, но не ги намират; етикетите с цвят, отговарящ на цвета на промоция, но на касата хората плащат редовна цена, защото са се подлъгали по цвета на етикета и др. В четири от големите търговски вериги инспекторите на комисията са установили и други нелоялни търговски практики - спрямо доставчиците на търговските вериги. На тях им се налагат условия като например да ползват определени касетки за плодове и зеленчуци, за които да внасят депозит на годишна база в размер на 3,50 евро. В същото време еднократното ползване на една касетка се таксува по 1,20 евро наем на касетка. На ежедневна база, при всяко внасяне на зеленчуци и плодове в търговската верига от страна на доставчика, касетката за един месец излиза на доставчика 36 евро – 30 дни по 1,20 евро на касетка, обясни Манолова.

Вълканов настоя да води диалог с КЗП и Мая Манолова за превенция, а не да се атакуват търговските вериги.

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