Порой превърна улиците в реки в Казанлък

Пороен дъжд удари Казанлък малко след 12:30 и за кратко превърна улиците в реки. Водата избиваше направо от шахтите в по-ниските части на града, предаде БГНЕС.

Още: Наводнения в Крумовград и Кирково, цял квартал е под вода (ВИДЕО)

Както обикновено при по-силен валеж, най-засегнати от наводняването се оказаха бул. "Александър Батенберг" край училище "Чудомир", както и ул. "Петьо Ганин".

За радост, всичко се размина без инциденти – няма данни за пострадали хора или щети по домовете.

Още: BG - ALERT е в готовност: Кметът на Симитли увери премиера, че не спи заради поройните дъждове (ВИДЕО)