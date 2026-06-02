Порой превърна улиците в реки в Казанлък

Пороен дъжд удари Казанлък малко след 12:30 и за кратко превърна улиците в реки. Водата избиваше направо от шахтите в по-ниските части на града, предаде БГНЕС.
Както обикновено при по-силен валеж, най-засегнати от наводняването се оказаха бул. "Александър Батенберг" край училище "Чудомир", както и ул. "Петьо Ганин".
За радост, всичко се размина без инциденти – няма данни за пострадали хора или щети по домовете.
