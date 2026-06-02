Почина легендарен журналист

02 юни 2026, 14:01 часа
Журналистът Христо Богданов е починал във вторник сутринта. Скръбната вест съобщи водещият Ники Кънчев в профила си във Facebook.

"Една от Дарик легендите си е тръгнал рано рано тази сутрин! В родния си Търговище от мозъчен кръвоизлив е починал Колегата, Приятеля, Човека Христо Богданов! Ицето или Богарт или Богартиньо!!! Уникален меломан, ужасно начетен той общуваше дори със световните звезди като равен с равен! Над 10 години водеше своето токшоу “Понеделник вечер” в ефира на Дарик радио! Бог да те приеме. Ице!", написа Кънчев.

Виолета Иванова
