Почина легендарен журналист

Журналистът Христо Богданов е починал във вторник сутринта. Скръбната вест съобщи водещият Ники Кънчев в профила си във Facebook.

"Една от Дарик легендите си е тръгнал рано рано тази сутрин! В родния си Търговище от мозъчен кръвоизлив е починал Колегата, Приятеля, Човека Христо Богданов! Ицето или Богарт или Богартиньо!!! Уникален меломан, ужасно начетен той общуваше дори със световните звезди като равен с равен! Над 10 години водеше своето токшоу “Понеделник вечер” в ефира на Дарик радио! Бог да те приеме. Ице!", написа Кънчев.