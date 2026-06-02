Taste Champagne & Sparkling Wines 2026: Време е за най-голямото и бляскаво събитие с дегустация на пенливи вина

Заповядайте на Taste Champagne & Sparkling Wines 2026 в Event Space 2020 – четвърто поред! "Днешните шедьоври поставят все по-високи стандарти за утрешните вина." Това споделиха организаторите през 2023 година – веднага след 2022 - най-силната година за категорията на пенливите вина глобално! И продължават да вярват и щастливо да откриват и представят богатството на този удивителен свят.

За CASAVINO пенливите вина са коралите на морето от вино, те винаги ще ни очароват без много усилия, винаги ще ни подтикват да учим за тях, да ги дегустираме, оценяваме, сравняваме – превръща се в любимата ни brain game!

През 2026 ви канят за четвърта поредна година на дегустацията на регала им с шампанско и пенливи вина. Те знаят и смело твърят, че никой друг в България не предлага такова разнообразие и високо ниво на селекция или както е модерно сега да се казва – отлично курирана селекция.

На 06.06.2026 се връщаме в Event Space 2020, където през 2023 от CASAVINO скочиха в това приключение. През изминалите години винаги са ни изненадвали, а ето част от планa за 2026:

Разширяване зона METHOD CLASSIC с нови участници

с нови участници GUSBOURNE – луксозен, ultraпремиум производител от Кент, Англия – сортовете на Шампан от другата страна на Ламанша. Задължителен листинг във висшата кулинария

– луксозен, ultraпремиум производител от Кент, Англия – сортовете на Шампан от другата страна на Ламанша. Задължителен листинг във висшата кулинария SAUSKA – модерен винен проект в исторически регион на Унгария – брут и брут натюр от регионалния фурминт

– модерен винен проект в исторически регион на Унгария – брут и брут натюр от регионалния фурминт PONGRACZ – първият ни Cap classic, Унгарски благородник с приключенски дух, дал тласък на модерното вино в Южна Африка

– първият ни Cap classic, Унгарски благородник с приключенски дух, дал тласък на модерното вино в Южна Африка MEDICI ERMETE – Lambrusko – най-чаровното винено хлапе, без претенция и поза, вкус и радост от Емилия Романя

– Lambrusko – най-чаровното винено хлапе, без претенция и поза, вкус и радост от Емилия Романя Нови етикети от BARONE PIZZINI, FRANCIACORTA.

Това са новостите само от CASAVINO!

Партньорите им, на които дължат огромното разнообразие в зоните Шампан, Просеко, Кава, Креман също имат по няколко нови етикети и винарни.

Посетителите ще видят и съвсем нови участници от Испания, от България и от Франция. В градината ще се превъртат цветове и вкусове – градински напитки и коктейли с пенливи вина ще дебнат от всеки ъгъл. Ролс Ройсът на стридите ще опитате в най-класическата комбинация, която може да съществува – с шампанско и пенливо вино!

На живо ще бъде приготвена паея с морски дарове, а майсторът ѝ е носител на 6-о място в световното първенство по паея във Валенсия. Ягоди, ядки и какво ли още не – за комбинации и абсолютно гурме изживяване!

Както всяка година, билетът е ваучер за покупка на вино в деня на събитието от CASAVINO Pop-up магазина в залата - https://casavino.bg/tastechampagne.

Ваучерът е 100% от стойността на билета само при предварителна продажба. Ако купите билет на входа, вашият ваучер ще бъде на 50% от стойността!

Всички представени вина и продукти ще бъдат с промо цени от 27.05. до 16.06.2026 във всички магазини на CASAVINO. Елате с приятели - 6 юни 2026, събота, от 13 до 20 часа, Еvent Space 2020, малкото НДК, след кино Люмиер.

