Няма пряко договаряне за по-ниски цени на храни: Друг е принципът, твърди Явор Гечев

Няма пряко договоряне с веригите, а призив за социална отговорност. Това е за минимум 6 месеца, някои от веригите ще поддържат инициативата "Кошница с грижа" за 1 година. Изричният ангажимент е това да не е за сметка на производителите, а за сметка на търговските печалби на веригите - благодарим. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" и бивш земеделски министър Явор Гечев.

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Гечев увери, че ще има още мерки до края на годината, за да има урегулиране и по-евтини стоки, като твърдо настоя, че в случая няма уговорка и картел. Една от тези законови инициативи е да се урегулира формирането на кооперативни - "трябва да има пазарна сила, кооперирането да се случи". Той не коментира широко и какво би станало, ако търговските вериги се съберат и примерно решат да вдигнат цените с 15%, а не както сега - да ги свалят. Гечев не говори особено много и за тези вериги и търговци, които не бяха част от срещата с властта. "Не можем да намалим цените повече, отколкото ти е търговската печалба. Правим така, че да има държава", предупреди обаче той.

"Могат да го правят, правят го" - така Гечев обясни "главоломния" ръст на цените в България. Неговата гледна точка е, че когато има закони и контрол, не се случват аномалии.

Мерки за подкрепа на производството

"Ако имаш един начин на ценообразуване, не можеш да се ориентираш. Но като имаш с какво да сравняваш е друго", заяви Гечев в сутрешния блок на БНТ. Той обърна внимание и на "т.нар. Взаимоспомагателен фонд" - финансов инструмент за управление на риска, създаден да компенсира земеделските стопани при загуба на над 20% от тяхната продукция или доход вследствие на неблагоприятни климатични условия, природни бедствия или болести по растенията и животните. Гечев поиска и други, социални механизми, като "социално застраховане на статуса на фермера", за да може малките производители да са устойчиви. Ако разчитат само на един фонд, то парите от него "се изяждат", тъй като дълго време след бедствие или болест съответният производител нищо не може да произвежда - Още: Идете вижте на всеки пазар в София колко празни сергии има

Гечев напомни и, че е забранено заграждането на гори по закон, визирайки казуса "Баба Алино". По думите му, нямало спиране на предписанието - но министър отишъл там "да даде самочувствие" да се махне оградата на вилния комплекс - ОЩЕ: Незаконно е да я махате. Сами я махаме: "Тънкостите" в делото за спорната ограда в "Баба Алино"