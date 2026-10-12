Нобеловата награда за икономика отиде при американците Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд

Американските икономисти Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд получиха Нобеловата награда за икономика за работата си върху "микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация". Двамата бяха съвместно удостоени с Наградата на Шведската централна банка по икономически науки в памет на Алфред Нобел и ще си поделят наградата от 12 милиона шведски крони (1,19 милиона долара).

BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.” #NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026

"Работата на лауреатите ни предостави стабилна теоретична основа за моделите, които днес се използват от централните банки и правителствата по целия свят", заяви в изявление Джон Хаслер, председател на Комитета за наградата за икономически науки. "Благодарение на тях сме по-добре подготвени да се справяме с икономическите сътресения, като например енергийни кризи или внезапни промени в потреблението на домакинствата."

С по-прости думи Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд те проучиха как решенията на отделните лица и компаниите се отразяват на икономиката на дадена страна като цяло. Например, когато цените се повишат, хората започват да купуват по-малко, а компаниите може да намалят производството и да съкратят работници. Изследванията им помагат на правителствата и централните банки да овладеят инфлацията, да намалят безработицата и да предотвратят икономически кризи.

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