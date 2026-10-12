Войната в Украйна:

Нобеловата награда за икономика отиде при американците Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд

12 октомври 2026, 13:19 часа 563 прочитания 0 коментара
Снимка: Nobel Prize
Нобеловата награда за икономика отиде при американците Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд

Американските икономисти Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд получиха Нобеловата награда за икономика за работата си върху "микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация". Двамата бяха съвместно удостоени с Наградата на Шведската централна банка по икономически науки в памет на Алфред Нобел и ще си поделят наградата от 12 милиона шведски крони (1,19 милиона долара).

"Работата на лауреатите ни предостави стабилна теоретична основа за моделите, които днес се използват от централните банки и правителствата по целия свят", заяви в изявление Джон Хаслер, председател на Комитета за наградата за икономически науки. "Благодарение на тях сме по-добре подготвени да се справяме с икономическите сътресения, като например енергийни кризи или внезапни промени в потреблението на домакинствата."

С по-прости думи Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд те проучиха как решенията на отделните лица и компаниите се отразяват на икономиката на дадена страна като цяло. Например, когато цените се повишат, хората започват да купуват по-малко, а компаниите може да намалят производството и да съкратят работници. Изследванията им помагат на правителствата и централните банки да овладеят инфлацията, да намалят безработицата и да предотвратят икономически кризи.

Още: Канадката Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература за 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Нобелова награда Робърт Е. Хол Майкъл Уудфорд
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес