Нова посока за цената на петрола в началото на седмицата

Цената на петрола леко се повиши в сутрешната азиатска електронна търговия тази сутрин, продължавайки възходящото си движение от предходната сесия, предаде Ройтерс. Участниците на пазара продължават обаче, да следят събитията в Иран, където смъртоносните репресии на режима срещу протестите потушиха гражданските вълнения, намалявайки шансовете за атака на САЩ срещу основния близкоизточен производител на суровината, което би могло да наруши доставките.

Цените

Сортът Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, прибави 6 цента или 0,09 на сто до 64,19 долара за барел.

Още: Средиземноморска страна обяви нови големи находища на петрол и газ

Февруарските фючърси на американския лек суров петрол поскъпнаха с 9 цента или 0,15 на сто до 59,53 долара за барел.

Срокът на тези контракти изтича утре, а при по-активните - с мартенска доставка, се наблюдаваше покачване от 5 цента или 0,08 на сто до 59,39 долара за барел.

Ожесточените репресии на Иран срещу протестите, предизвикани от икономически затруднения, при които според официални представители са загинали 5000 души, потушиха размириците.

Още: Обрат с цената на петрола в края на седмицата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда се отдръпна от по-ранните си заплахи за намеса, заявявайки в социалните медии, че Иран е отменил масовите обесвания на протестиращи, макар страната да не е обявила подобни планове, отбелязва Ройтерс.

Това на свой ред намали вероятността от американска намеса, която би могла да наруши потоците на петрол от четвъртия по големина производител в Организацията на страните износителки на петрол.