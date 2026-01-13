Новини около нефтопровода Солун-Скопие: Има връзка и с България

Нефтопроводът Солун-Скопие беше пуснат в експлоатация в навечерието на Нова година, обяви главният изпълнителен директор на Helleniq Energy Андреас Шиамишис, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Първите количества вече са доставени, а вторите ще се случат до няколко дни, според Атино-македонската информационна агенция. "Имаме вертикален коридор за доставки на енергия с традиционни продукти, като се има предвид, че тръбопроводът ще транспортира дизел, който е основният продукт в по-широкия регион", каза той.

Каква е връзката с България?

Експлоатацията на тръбопровода улеснява износа не само за Северна Македония, но и за съседни пазари като Косово, Южна Сърбия, България, засилвайки геополитическото влияние на страната в региона.

Той също така облекчава Солун от значителни задръствания и екологично натоварване от движението на горивните трасета, през които са се осъществявали доставките през предходните 13 години – период, през който експлоатацията на тръбопровода е била преустановена.

Сондажи в Йонийско море

Ръководителят на групата потвърди графиците за проучвателни сондажи в Блок 2 на Йонийско море, от съвместното предприятие с ExxonMobil и Energean през следващите 12-18 месеца, както и за сеизмични проучвания южно от Пелопонес в сътрудничество с Chevron.

Той също така подчерта геополитическото значение на тези развития по отношение на осигуряването на суверенните права на страната. ОЩЕ: Гърция и Северна Македония възстановиха спрян през 2013 г. нефтопровод