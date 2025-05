Новите мита на Тръмп за ЕС: Телефонен разговор с Фон дер Лайен промени картината

"Проведох добър разговор с американския президент Доналд Тръмп (Potus - това е оперативният прякор на всеки президент на САЩ). ЕС и САЩ имат най-значимите и близки търговски отношения в света. Европа е готова да напредне в преговорите бързо и решително. За да постигнем добра сделка, ще ни трябва време до 9 юли". Това написа в профила си в социалната мрежа "Х" председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. Тя визира заплахата на Тръмп да въведе 50% увеличение на митата за внос на европейски стоки в САЩ.

Good call with @POTUS.



The EU and US share the world’s most consequential and close trade relationship.



Europe is ready to advance talks swiftly and decisively.



To reach a good deal, we would need the time until July 9.