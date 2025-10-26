Войната в Украйна:

Исторически момент: ПКК капитулира и обяви край на операциите си в Турция (ВИДЕО)

26 октомври 2025, 11:43 часа 241 прочитания 0 коментара
Кюрдска работническа партия (ПКК) обяви в неделя, че изтегля всички свои сили от Турция в Северен Ирак, като наред с това призова Анкара да предприеме "незабавно " законови мерки за спасяване на мирния процес, започнал преди година, предаде Франс прес.

"Конфликтите и войните, които се разгръщат в Близкия изток, започнаха да представляват сериозна заплаха за бъдещето както на Турция, така и на кюрдския народ. В тази връзка решихме да изтеглим всичките си сили от турска територия", се казва в изявлението.

ПКК, обявена за терористична организация от турските власти, ще изтегли всичките си бойци в Северен Ирак, пише каналът "NEXTA". По-рано групировката обяви саморазпускането си и края на въоръжената си борба. В резултат на непреки преговори, започнали през октомври 2024 г., ПКК, смятана от Анкара за терористична организация, обяви през май разпускането си в отговор на призива за това, отправен от нейния исторически лидер Абдуллах Йоджалан след продължила над 40 години борба срещу турските сили.

Снимка: Getty images

Според турския президент Реджеп Тайип Ердоган при насилието са били убити 50 000 души, включително 2000 войници. Освен това то е причинило на турската икономика загуби за милиарди долари.

ПКК, чийто лидер е в затвора от 1999 г., днес призова Турция да предприеме необходимите законови мерки, за да продължи мирния процес и да даде възможност за интегриране на нейните бойци и привърженици в политическия живот. Управляващата партия в Турция приветства "конкретните резултати" от работата на правителството за освобождаване на страната от тероризма, посочва Ройтерс, цитирани от БТА.

A historic moment: the Kurdistan Workers’ Party (PKK) has announced a complete end to its operations in Turkey

“The conflicts and wars unfolding in the Middle East have begun to pose a serious threat to the future of both Turkey and the Kurdish people. In this regard, we have… pic.twitter.com/2GnYrc7UUD

— NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2025

 

Иначе от 80-те години на миналия век ПКК води бунт срещу турската държава, търсейки автономия и права за кюрдското население. Конфликтът отне живота на десетки хиляди и се превърна в един от най-продължителните в региона. Кюрдите са най-голямата държава без гражданство в света, живееща главно в Турция, Сирия, Ирак и Иран. Само в Турция има повече от 15 милиона кюрди.

Ивелин Стоянов
