"На нашето море може да се почива за 50 евро": Хотелиер отвърна на критиките за цените

В момента на нашето море може да се почива за 50 евро. Цените са достатъчно свалени. Това заяви Веселин Налбантов, който е хотелиер в "Слънчев бряг" по повод критиките на вицепремиера Атанас Пеканов, според когото не е нормално цените в заведенията у нас да са съпоставими с тези във Виена или Рим. Той определи думите на вицепремиера като „откровени лъжи” и „некомпетентност”.

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„Няма по-евтина дестинация от България. В Гърция и Италия една вечеря е 30-50 евро. В 24 страни от Европейския съюз има диференцирана ставка на ДДС от 3 до 10%”, коментира Налбантов. Той беше категоричен, че заплатите в сектора са високи, като даде примери от своята практика. „Готвач при нас взима 3000 евро заплата, а миячката взима 2000 евро. Някой да ми каже кой дава по-добри заплати”, заяви представителят на бранша.

Икономистът Стоян Панчев обаче се позова на данни, които според него показват друга реалност. По думите му поскъпването при общественото хранене от началото на пандемията насам е около 90%, при кумулативна инфлация за същия период от около 45%. „Това е секторът с най-ниски заплати в цялата икономика. Очевидно става въпрос за сектор, който е в голяма степен в сивата част”, коментира икономистът.

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Панчев изрази мнение, че секторът живее в привилегия и предложи въвеждането на такса за обектите, които наемат кадри от чужбина. "На ресторантьорите, които внасят работници, трябва да се наложи допълнително облагане", заяви той. По думите му чуждестранните работници се трудели за много по-ниски заплати.