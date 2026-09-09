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Стабилен пазар и без изкривяване: ДКСБТ обяви кога са засечени най-ниските цени у нас

09 септември 2026, 8:42 часа 510 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Стабилен пазар и без изкривяване: ДКСБТ обяви кога са засечени най-ниските цени у нас

В края на август у нас са регистрирани най-ниските стойности на цените на хранителните стоки на едро от началото на годината. Това обяви в студиото на "Денят започва" по БНТ председателят на комисията по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. "В момента е права линия индекса, т.е. без изменения. Наблюдаваме вече 4 месеца абсолютно стабилен пазар, характерен за сезона, с добро сезонно предлагане", посочи Иванов. Още: Динамиката на цените: При кои продукти има поскъпване

Лек ръст нагоре, но само при някои продукти 

Снимка: БГНЕС

Още: Плодовете и зеленчуците поевтиняват, ръст при млечните продукти

По повод цените на някои от млечните продукти, като кашкавала, например, тенденцията е за увеличение с 5% на годишна база. При киселото мляко тенденцията е същата.

"Тук има вариации от порядъка на 3 до 5 процента. От 1 януари до момента почти няма промяна. Това показва един доста стабилен процес. Няма резки изменения. Едно темпо между 2 до 5 процента. При прясното мляко даже имаме спад, както виждате. Това е следствие на по-високото предлагане. При две години маслото беше в порядка на 5,50 евро или 10 лева. Към момента има по 4, по 3,50 евро."

При свинското месо има по-големи вариации, но през последните 5 години на фона на всичките кризи това е най-стабилният продукт, който е с най-малки изменения, каза още Владимир Иванов.

Олиото е на цена на дребно на регал година и половина почти без промяна, допълни той, а при някои промоции стойността му е дори по-ниска в сравнение от преди две години.

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Предлагането на плодове е доста добро, има повече продукция тази година спрямо миналата, обясни Владимир Иванов.

Още: Заради зеленчуците: Нова промяна в цената на потребителската кошница

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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