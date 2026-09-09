"В духа на 9 септември ще трябва да национализираме мандрите": За веригите справедливата стойност е "глупав експеримент"

Защо трябва всички ние като граждани да плащаме цената на този пореден глупав експеримент? Това попита Николай Вълканов, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия, което обединява големи търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки, който коментира изтичането на срока за обсъждане на методиката за т.нар. "справедлива стойност" на храните и нейната перспектива.

От сдружението настояват методиката да бъде изтеглена.

"Дори държавата не може да обясни какво предлага по ясен начин на работните срещи. Авторите на самата формула признаха, че тя не работи и има грешки в нея. Изходните данни също са сбъркани, защото те не са релевантни на това, което се случва на пазара. Цените, които се използват, не са релевантни. Цените от вноса също не са релевантни, по думите на министъра", заяви Вълканов.

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Той подчерта, че цената на този експеримент ежедневно се плаща от търговците.

"Цената на безхаберието. Много хора ходят вече в Гърция и виждат, че там гърците се грижат за земята си и я напояват. Днес е 9 септември, утре ще обявим справедливата стойност на цените, вдругиден най-вероятно ще трябва да национализираме мандрите, защото няма друг начин държавата да гарантира, че всички ние ще ядем сирене, което не е със завишено количество на вода", даде пример той.

Източник: БГНЕС

"Нищо в земеделието не е наред, ние сме тръгнали да оправяме търговията"

По думите му има много прости решения, които съществуват - например ориентиране по сайтовете, които представят цените, подавани ежедневно от големите вериги.

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"Защо трябва всички ние като граждани да плащаме цената на този пореден глупав експеримент - минимум 1,5 млн. евро - за разработването на съответните системи, за подаването на данни и др", попита Вълканов.

"Нищо в земеделието не е наред, ние сме тръгнали да оправяме търговията. Слагаме каруцата пред коня. Проблемът в България е ниската добавена стойност на българското производство", категоричен е той.

Според него се харчат рекордни средства за земеделие, но няма измерими резултати.

Той заяви, че цените на много от основните продукти, особено млечните продукти, не са се променили в сравнение с година назад. Промяна има единствено при плодовете и зеленчуците.

Вълканов коментира и проекта "Кошница с грижа" като заяви, че нито една такава инициатива не може да замести конкуренцията между играчите на пазара.