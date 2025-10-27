Опровержение: САЩ не са позволили на Унгария да купува руски петрол (ВИДЕО)

Посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър отхвърли твърденията на унгарския външен министър, че Вашингтон дава на Будапеща изключение за руския петрол. Уитакър заяви, че Унгария, за разлика от съседите си, все още не е изготвила план за намаляване на зависимостта си от руската енергия. Той предупреди, че тръбопроводът, на който разчита Будапеща, вероятно няма да остане отворен още дълго.

Унгария опитва да заобиколи санкциите

Унгария работи по намирането на начин да заобиколи санкциите на САЩ срещу руските петролни гиганти "Лукойл" и "Роснефт", заяви на 24 октомври премиерът на страната Виктор Орбан, считан за един от най-близките до Кремъл евролидери. Той обаче не даде никакви подробности за това какви са плановете на Будапеща. Президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи в сряда санкции срещу Русия за първи път през втория си мандат, опитвайки се да окаже натиск върху Москва да се съгласи на примирие в Украйна. Наказателните мерки засягат и дружества, в които "Лукойл" и "Роснефт" имат 50% или повече дялово участие.

Действията на Тръмп доведоха до повишаване на цените на петрола и оставиха въпросителни за Унгария и Словакия, които са най-големите купувачи на руски нефт в Европейския съюз. Те успяха да си осигурят изключения от ограниченията на ЕС.

