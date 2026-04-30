Отмяна и по-малко полети: Кога и при какви условия ще дойде криза - сигнал от индустрията

Към момента нямаме големи опасения, но ако войната в Иран продължи в сегашния си вид още месец, ще има повече отменени полети. За момента няма никакви големи промени на полети по българските летища. Това каза Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия (АБАИ), който коментира какво се случва с доставката на авиационно гориво (керосин) заради затварянето на Ормузкия проток.

Още: Европейската комисия предложи мерки срещу високите цени на горивата

По думите на Иванджиков пред БНТ, наистина в Европа почват да спират полети, но това са предимно полети, предвидени като разширение на съществуващи мрежи от авиационни услуги, а не традиционно провеждани полети. Живеем с надежда, поясни той, визирайки преговорите в крайна сметка Ормузкия проток да бъде отворен.

Иванджиков призна и, че малките авиационни компании са в криза - тези, които предлагат полети с предимно малки самолети. Той добави, че заради несигурността вече се обмислят мерки като замяна на по-големи самолети, с повече двигатели, с по-малки и по-икономични самолети.

По принцип печалбите на авиокомпаниите са 3-5%, но сега клонят към 0, каза още Иванджиков. Той коментира и "Луфтханза" - по думите му, при нея процеси на свиване са започнали преди войната в Иран, сега свалят маршрути и се опитват да орежат разходи. В момента Boeing продава повече от Airbus, каза още Иванджиков.

Още: "Има напрежение": ЕС се готви да освобождава запаси от керосин