Отмъщението на Пекин: Китай отвърна със санкции заради Alibaba, Тръмп наруши консенсуса

Китай обяви днес санкции срещу 10 американски компании в отговор на скорошни мерки на САЩ, които ограничават водещи китайски технологични фирми да сключват отбранителни договори с Пентагона. Китайското Министерство на търговията съобщи в изявление, че на китайските износители ще им бъде забранено да доставят стоки с „двойно предназначение“ към десетте компании, сред които производители на военни дронове и фирми за добив на редкоземни елементи.

Мярката цели да защити националната сигурност на Китай, както и да отговори на „неправомерното разширяване от страна на американското правителство на така наречения списък с китайски военни компании“, посочиха още от китайското ведомство, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

По-рано този месец САЩ включиха китайските технологични компании „Алибаба“ (Alibaba), „Байду“ (Baidu), производителите на електромобили Би Уай Ди (BYD) и „Нио“ (NIO), както и редица други фирми в списъка на компаниите, за които Вашингтон смята, че подпомагат китайската армия.

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Макар включването в списъка да не представлява директна санкция, американското законодателство забранява на Министерството на отбраната на САЩ да сключва договори с тези компании от края на юни, а от 2027 г. и да купува техни продукти чрез посредници.

Десетте компании, засегнати от забраната, са „Ейвиокс“ (Аveox), „Ред Кет Холдингс“ (Red Cat Holdings) и „Тийл Дроунс“ (Teal Drones), „ИМСАР“ (IMSAR), „Джайа Роботикс“ (Jaia Robotics) „Бол Аероспейс енд Текнолоджис“ (Ball Aerospace & Technologies), „Ошкош Дифенс“ (Oshkosh Defense) „Ел Три Харис Меритайм Сървисис“ (L3Harris Maritime Services) „Ем Пи Матириълс“ (MP Materials) и „Ю Ес Ей Рейър Ърт“ (USA Rare Earth).

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Според Министерството на търговията на Китай американските санкции противоречат на консенсуса, постигнат между китайския лидер Си Дзинпин и президента Доналд Тръмп по време на посещението на Тръмп в Китай през май.

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