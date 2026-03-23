Поскъпването на горивата тласка инфлацията към 5%: Говори Георги Клисурски

Дали всичко ще поскъпне, зависи от това колко ще се променят цените на петрола и след това цените на горивата на дребно. Дизелът към събота (21 март) гони 1.60 евро. Ако цените на горивата се задържат около 1.60 евро не очаквам драматични поскъпвания, но ако минат тази граница очаквам увеличение на транспорт, а след това и на храните. Всичко зависи от това как ще се развие войната в Иран. Това каза служебният министър на финансите Георги Клисурски в ефира на Нова телевизия.

По думите му, ако се стигне до цени на горивата от 1.7-1.8 евро за литър, очаква годишната инфлация да се повиши до 4.5-5%.

Той обърна внимание и на цените на електроенергията и на природния газ за бизнеса. „Ние следим какво става и там“, подчерта той.

Попитан обмислят ли и други помощи, служебният финансов министър обясни, че проблемът трябва да се решава в зародиш и според него енергийна помощ за бизнеса е една добра мярка - компенсация за бизнеса, така че цената на електроенергията за тях да не е толкова висока.

Относно мерките за най-нуждаещите се, Клисурски обясни, че са искали помощта да не е за всички, както е било преди, защото има хора, които получават по 3-4 000 евро и не е справедливо спрямо тези, които имат минимални доходи.

Парите по ПВУ

Клисурски уточни, че по ПВУ остават 4-то и 5-то плащане. "Получихме първите три - 2022 година, а след това второ и трето по време на кабинета "Желязков", но се изгубиха над 200 млн. евро. Искаме до началото на април да подадем искане за четвърто плащане, което да се извърши до юли. То е в размер 1 млрд. евро. От тях около 400 млн. евро са под риск - заради Закона за ВиК. Почти всички партии нямаха политическа воля да го приемат. Освен това трябва да бъде изпълнена реформа на БЕХ, но на енергийния министър бе забранено да прави промени в дружеството. Така можем да загубим до 800 млн. евро от този 1 млрд. евро. ЕК ще направи оценка и ще вземе решение за крайната сума", обясни финансовият министър.

Той уточни, че за февруари оценката на бюджетния дефицит е била до 900 млн. евро. "Той после се намали и стана около 800 милиона евро. През втория месец на годината е имало много повече разходи, отколкото приходи. Сред причините са по-високите сезонни приходи през януари", обясни Клисурски.