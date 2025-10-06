Бизнесът и синдикатите не се разбраха за вдигане на минималната работна заплата

Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за новия размер на минималната работна заплата (МРЗ) за 2026 г. Предложението е от 1 януари догодина тя да стане 1213 лева (620.20 евро). "Това е ръст от 12,6% спрямо сегашния размер на МРЗ за тази година", подчерта социалният министър Борислав Гуцанов. Още в началото на изказването си министърът обясни, че по време на разговорите преди НСТС синдикатите и бизнесът не са се договорили за размера на минималната заплата.

"Не знам какво и как стана, че отново не се стигна до споразумение", каза министърът относно преговорите между социалните партньори. "Министерството на труда и социалната политика е длъжно да предприеме съответните действия за спазване на разпоредбите на закона", добави той, цитиран от БТА.

"Ръстът на МРЗ ще повиши доходите на 600 000 души, ще нараснат заплатите на близо 30 000 работещи в социалните услуги, които се финансират от държавата, ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, както и на професионалните приемни семейства. Ще се постигне намаляване на бедността сред работещите и повишаването на покупателната способност", информира Гуцанов.

Представителите на бизнеса на заседанието призоваха за преразглеждане на механизма за определяне на МРЗ, заложен в Кодекса на труда. Те повдигнаха и въпроса дали МРЗ трябва да се определя спрямо средната брутна работна заплата. Част от работодателските организации обявиха, че са против предложения ръст на МРЗ, други - че ще се въздържат.

Синдикатите подкрепиха предложението за МРЗ.