Повече продажби на нови автомобили в Европа, не и в България

23 април 2026, 10:49 часа 420 прочитания 0 коментара
Снимка: NJCar
Регистрациите на нови автомобили в Европейския съюз са нараснали с 4 на сто през първото тримесечие на 2026 г. до близо 2,822 млн. автомобила, докато през март е отчетен по-силен ръст от 12,5 на сто на годишна база. През третия месец от годината в ЕС са регистрирани общо 1 158 316 нови автомобила, показват данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите(ACEA).

Пазарът в България

За първото тримесечие на 2026 г. в България са регистрирани общо 11 606 нови автомобила, което представлява спад от 1,2 процента на годишна база. Така пазарът у нас остава леко под нивата от същия период на предходната година.

В България само за март 2026 г. са регистрирани 4 481 нови автомобила, което е увеличение от 6,2 процента спрямо същия месец на предходната година.

Ръстът е движен основно от електрифицираните превозни средства – електромобилите нарастват с 60,8 процента до 349 броя, плъгин хибридите – с 110,3 процента до 82 броя, а хибридите – с 106,3 процента до 231 броя. При бензиновите автомобили се отчита спад от 3,7 процента, докато дизеловите нарастват с 22,4 процента.

Ускорена електрификация

Пазарът продължава да се развива под влияние на ускорената електрификация и стимулиращи политики в редица държави. Делът на електрическите автомобили с батерии достига 19,4 процента през периода януари–март, спрямо 15,2 процента година по-рано, като са регистрирани общо 546 937 такива превозни средства. Най-големите пазари в ЕС показват разнопосочно развитие – Италия, Франция и Германия отбелязват значителен ръст, докато Белгия отчита лек спад, показват още данните на европейските автомобилостроители.

Хибридните автомобили запазват водещата си позиция сред потребителите с дял от 38,6 процента и над 1,08 млн. регистрации за тримесечието, подкрепени от ръст в основни пазари като Италия и Испания. Плъг-ин хибридите също увеличават присъствието си, достигайки 9,5 процента от пазара.

За сметка на това автомобилите с двигатели с вътрешно горене продължават да губят позиции. Регистрациите на бензинови автомобили намаляват с 18,2 процента, а делът им се свива до 22,6 процента. Дизеловите автомобили също отбелязват спад от 15,7 процента и заемат 7,7 процента от пазара.

Данните за март показват значителни различия между отделните пазари. Най-силен ръст на регистрациите е отчетен в Хърватия (25,5 на сто), Австрия (27,2 на сто) и Дания (26,6 на сто), докато спад се наблюдава в Кипър (-23,0 на сто), Ирландия (-10,9 на сто) и Люксембург (-0,8 на сто).

 

Пламен Иванов Отговорен редактор
продажби Автомобили автомобилни продажби нови автомобили електрически автомобили
