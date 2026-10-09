Предложение на ПБ: Ето кога няма да дължите лихви по кредитите?

"Прогресивна България" ще внесе предложения между първо и второ четене на Закона за потребителския кредит, който беше приет на първо гласуване от 52-ото Народно събрание, с която да се опростяват лихвите по кредите в случай, че кредиторите не са направили оценка на кредитоспособността на потенциалния длъжник. Това стана ясно от думите на Константин Проданов от "Прогресивна България" по време на брифинг в парламента във връзка със Закона за потребителския кредит.

"На първо място и сега законът установява задължение на всеки кредитор да прави цялостна оценка на кредитоспособността на всеки потенциален длъжник. Ако не я направи, това не водеше до някаква сериозна санкция за кредитора и това, което се случваше е, че много често проверки на кредитния статус бяха фиктивни. На хора, които не могат да обслужват тези кредити се отпускаха заеми. Ние правим императивно задължението за проверка на кредити. Ако то не е направено - това ще бъде основание за нищожност на договора, което означава, че длъжникът ще бъде длъжен да върне само главницата, но няма да дължи лихви или наказателни неустойки", каза още Проданов.

От "Прогресивна България" са предвидили мярка и за прекъсване на дълговата спирала, като това ще стане чрез изрична дефиниция на това какво е предсрочна изискуемост.

Проданов уточни, че управляващите ще върнат изричния запис, че лихвата при забавяне не може да надвишава законната лихва при просрочени кредити, която в момента е над 10%.

Наред с това от мнозинството предлагат изрично да се изключва възможността кредиторите да събират, изискват и получават такси и комисионни задължения, които са част от присъщата дейност от обработка на кредита.

Законът ще даде дефиниция и на малки и големи кредити. Идеята е малкият кредит да бъде до две минимални работни заплати. ОЩЕ: Новите правила за бързите кредити минаха на първо четене, опозицията скочи срещу оскъпяването

Нови задължения за Мая Манолова

Сред предложенията на "Прогресивна България" е и въвеждане на имепративна връзката между КЗП и БНБ.

"Понеже в момента финансовите институции, които не са банки, не подлежат на лицензионен, а на регистрационен номер, той е в БНБ, но надзорният орган е КЗП. Сега въвеждаме ново императивна връзка между КЗП и БНБ, като при установяване на системни нарушения КЗП ще има задължения в срок да изпрати уведомление до БНБ с искане за дерегистрация на съответния нарушител и БНБ ще трябва да отговори в определен срок", заяви още депутатът от "Прогресивна България".

Изсветляването на сектора

Освен защитата на потребителите - изсветляването на сектора е една от стратегическите цели на "Прогресивна България".

"Забранява се изцяло франчайз модела и се прави така, че фирмите, получили лиценз да имат право да оперират и да дават бързи кредити. "Край на гаражните оператори, край на тези, които от днес за утре си отварят бързи кредити и край на тези, които тормозят българските граждани", заяви още депутатът от "Прогресивна България" Здравко Марков. ОЩЕ: "Правителството току-що написа закон по поръчка" и "Чиста кражба": Възмущение срещу закона за бързите кредити