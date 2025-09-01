Войната в Украйна:

"Работим, за да живеем, а не живеем, за да работим": Има ли условия за 4-дневна работна седмица у нас?

Работим, за да живеем, а не живеем, за да работим. Производителността на труда у нас се измерва с изработените часове, които са фиксирани в трудовите договори, а производителността на труда е ангажимент на работодателя. Той трябва да организира работата така, че работникът да е най-ползотворен. Това обясни вицепрезидент на КНСБ Тодор Капитанов в ефира на Нова телевизия относно възможността да се въведе 4-дневна работна седмица у нас.

"В България за нормално работно време се счита 5-дневна работна седмица по 8 часа, но всички много добре знаем, че се работи много повече. Хората работят повече от 8 часа и 5 дни", коментира той.

Аргументи "За" и "Против"

Според Томчо Томов от Българската стопанска камара проблемът е в това, че в България няма все още условия за въвеждане на 4-дневна работна седмица. "От гледна точка на структурата на икономиката има много производства с непрекъсваем процес както и услуги, които трябва да се предлагат непрекъснато. За България това не е приложимо. Това ще влоши състоянието на хората, ще повиши умората. Такава умора трудно ще се компенсира с един почивен ден в повече", обясни той.

Синдикалистът коментира, че проблемът у нас не е толкова юридически, колкото индустриален. "И в момента Кодекса на труда предлага гъвкаво работно време. Така че проблемът не е юридически и в много фирми в момента се прави. Въпрос на разбирателство е между работниците и работодателите", каза Капитанов. 

Според Томов, за да се осигури по-гъвкав график, което означава, че трябва да се привлече допълнителна работна ръка, която оскъпява продукта, а същевременно населението ни застарява и работната сила на пазара на труда намалява.

Виолета Иванова
