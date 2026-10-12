Радар за икономика: Най-важните новини на 12 октомври 2026 г.

Редакционният ни екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 12 октомври 2026 г.

"Безочливи, нахални": КЗП откри надценки до 141% при храните, проверява и поскъпването на горивата

Надценките при някои основни хранителни продукти в големите търговски вериги надхвърлят 100%, като при кравето масло достигат 141%, а при сиренето - 133%. Това показват първите резултати от проверките на Комисията за защита на потребителите (КЗП), представени от председателя на комисията Мая Манолова.

Още: "Безочливи, нахални": КЗП откри надценки до 141% при храните, проверява и поскъпването на горивата

На тристранка: Само един синдикат не прие промените за минималната работна заплата

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди Проект на Постановление на Министерския съвет (МС) за изменение и допълнение на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Проектът е свързан с реда и начина на определяне на минималната работна заплата (МРЗ) и с оценката на нейната адекватност. В него са включени текстове и относно регламентирането на изчисляване на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за нощен труд. Работодателските организации подкрепят предложения проект на Постановление на МС, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) също подкрепя, а Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“ не подкрепя.

Още: На тристранка: Само един синдикат не прие промените за минималната работна заплата

Играта на Тръмп и Путин за "Лукойл": Ако купим руски петрол, ще ни съдят в САЩ

В България официална документация за продажбата на чуждестранните активи на "Лукойл" не е идвала. Това заяви особеният управител на "Лукойл Нефтохим" Евгени Симеонов предвид спекулациите, че именно продажбата на активите зад граница на "Лукойл", включително българската рафинерия, е една от отстъпките, които преговарящите на американския президент Доналд Тръмп са предложили на руския диктатор Владимир Путин. Цялата идея е активите да отидат в близки до Тръмп инвеститори, говори се за Близкия изток, което да удовлетворява и Путин, а така Тръмп да притисне повече Украйна за край на войната. "Лукойл Нефтохим" също е чуждестранен актив, но Симеонов посочи, че не е още ясно дали рафинерията в Бургас ще е част от евентуална сделка за чуждестранните активи на "Лукойл".

Още: Играта на Тръмп и Путин за "Лукойл": Ако купим руски петрол, ще ни съдят в САЩ

Снимка: БГНЕС

Петролът скочи с 3 долара нагоре в рамките на работния понеделник у нас

Цените на петрола се покачиха с над три долара за барел в рамките на работния ден - от 9 ч. българско време тази сутрин (12 октомври) до около 17:30 ч. Фючърсите с доставка през декември на международния еталон „Брент“, който е референтен за Европа, сутринта вървяха надолу до 104,07 долара за барел, но към момента на публикуване на материала се търгуват за 107,17 долара. Фючърсите на американския сорт WTI за ноември слязоха до 90,82 долара за барел тази сутрин, но сега цената им е 93,91 долара.

Още: Петролът скочи с 3 долара нагоре в рамките на работния понеделник у нас

Нобеловата награда за икономика отиде при американците Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд

Американските икономисти Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд получиха Нобеловата награда за икономика за работата си върху "микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация". Двамата бяха съвместно удостоени с Наградата на Шведската централна банка по икономически науки в памет на Алфред Нобел и ще си поделят наградата от 12 милиона шведски крони (1,19 милиона долара).

Още: Нобеловата награда за икономика отиде при американците Робърт Е. Хол и Майкъл Уудфорд

Еврото започна новата седмица с промяна в посоката

Откакто на 7 октомври еврото падна до 1,1197 щатски долара, записвайки антирекорд за последната около година и половина, то се отлепи от дъното, но така и не успява да задържи тенденцията с посока нагоре. До края на миналата седмица единната европейска валута се качи над психологическата граница от 1,12 спрямо американската, но после пак слезе под нея. В началото на новата седмица курсът отново тръгва нагоре.

Още: Еврото започна новата седмица с промяна в посоката

Шеф на "Яндекс" към руснаците: Разбираме, че нямате достъп до парите си, но това е положението

"Разбирам, че не чакате думи, а достъп до парите си". Това призна Дмитрий Пирогов, ръководител на финтех отдела на Yandex ("Яндекс), който обаче не успя да каже кога точно проблемите на компанията ще бъдат решени и руснаците, които разчитат на нейните услуги, няма да бъдат поставени в положение дори да не могат да изтеглят онлайн собствените си пари, по банковите си сметки. А проблемите на "Яндекс" са факт, след като Украйна порази трети от общо пет големи дейта центрове на компанията в Русия - отговор на руските удари в Киев и Одеса по украински дейта центрове. Третият поразен център е в град Владимир, от почивните дни.

Още: Шеф на "Яндекс" към руснаците: Разбираме, че нямате достъп до парите си, но това е положението