Радар за икономика: Най-важните новини на 21 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 21 януари 2026 г.

Financial Times: С еврото България се изкачи в класацията на инвеститорите

Авторитетният британският вестник Financial Times посвети материал на присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. В него се посочва, че валутният борд силно е ограничавал ролята на БНБ, която в продължение на десетилетия е следвала автоматично паричната политика на Бундесбанк, а след това и на Европейската централна банка (ЕЦБ), без да има влияние върху вземането на решения.

Още: Financial Times: С еврото България се изкачи в класацията на инвеститорите

Еврото премина невиждана скоро граница

А еврото се възползва от слабия долар и рязко се вдигна, като европейската валута премина невижданата от началото на годината граница от 1,17 към американската. По този начин еврото бързо се отдалечи от най-ниския си курс от месеци към долара, който регистрира в края на миналата седмица. Еврото премина невиждана скоро граница

Против пазарната икономика: 11 търговски камари се обявиха срещу закона на Пеевски за цените

Безпрецедентно - представителите на 11 търговски камари в България се обявиха в обща позиция срещу опитите за прокарване на законодателни мерки против принципите на пазарната икономика. Те настояват и за прекратяване на практиката за кампанийни предложения за изменения и допълнения на съществуващо законодателство или предложения на нови закони, които не са основани на правна обосновка и при които липсва икономически анализ и виждане за развитие и запазване на конкурентоспособността на българската икономика.

Още: Против пазарната икономика: 11 търговски камари се обявиха срещу закона на Пеевски за цените

Ще стигне ли 5000 долара за унция: Цената на златото с нов рекорд

Продължава поскъпването на златото. Цената му достигна нов рекорден връх днес, тъй като ескалиращото напрежение около Гренландия и сривът на японските държавни облигации засилиха търсенето на сигурни активи, известни като "инвестиция убежище".През деня тя достигна нов исторически рекорден връх от 4888 долара за унция. Ще стигне ли 5000 долара за унция: Цената на златото с нов рекорд

Огромен излишък на петрол: Изненадваща прогноза от МАЕ

Изглежда, не така ще стоят нещата с петрола. Пазарът на петрол в света ще регистрира голям излишък през първото тримесечие на 2026 г. Това прогнозира днес Международната агенция за енергията (МАЕ). Прекомерно многото доставки досега компенсират геополитическия риск от смущения, посочва агенцията в най-новия си месечен доклад. Огромен излишък на петрол: Изненадваща прогноза от МАЕ