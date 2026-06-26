10 дни по-късно: САЩ не пощадиха руския петрол, "Роснефт" и "Лукойл" от санкции

Петролните санкции, наложени от САЩ срещу Русия, отново са в сила след изключенията, които Вашингтон въведе в продължение на няколко месеца поради стартираната от американския президент Доналд Тръмп война с Иран. Заради нея ефективно Ормузкият проток беше затворен и това предизвика шоков ръст в цените на основните сортове петрол на световните пазари. Потвърждение, че американските санкции пак са в сила, направи Владислав Власюк - комисарят по политиката на санкциите в президентската канцелария на Украйна.

"Петролните санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" остават в сила", отбеляза Власюк, цитиран от РБК Украйна.

Официално изключението от санкциите изтече на 17 юни, но нямаше официални съобщения от Белия дом за това. В същото време Доналд Тръмп заяви, че обмисля да върне санкциите.

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На 25 юни държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Доналд Тръмп ще вземе окончателно решение за удължаване на изключенията въз основа на динамиката на цените на световния енергиен пазар. Според S&P Global, от 12 март до 17 юни Русия е успяла да спечели допълнително над 2 милиарда долара.

А междувременно, беларуската опозиционна медия NEXTA иронизира какво се случва от гледна точка на руския диктатор Владимир Путин с отрязано клипче - наистина не знам какво се случва, казва той, но не сега във връзка със санкциите - ОЩЕ: Ирландия: И България, и други страни искат промени в новия пакет санкции, ще ги приемем до средата на юли