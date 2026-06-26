"Бюджет на реалността": Радев твърди, че са спрели 1 млрд. за мантинели и хиляди за рязане на клони

Тези, които имат най-голяма вина за този дефицит, те крещят най-много. Обявяват се срещу своя си бюджет, защото ние продължаваме техните политики. Това каза премиерът Румен Радев относно критиките към Бюджет 2026. "В рамките на този малко над един месец, доколото момем, се опитваме да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните пет година", заяви той.

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Премиерът съобщи, че са се консултирали с водещи икономисти и "няма как рязко да се слезе до 3% дефицит".

За харчовете на държавата при предходните правителства, Радев заяви, че са орязвали всички абсурдни разходи. "1 млрд. за мантинели – спряхме го. Над 47 млн. в НКЖИ за рязане на клони покрай жп релсите. Конкретно фирма "Лисан" ЕООД, която коси три декара зимата за 250 000 лв. Където и да бръкнеш има стотици такива, големи безобразия. Спряхме ги, и пак не стига, защото кражбите са били огромни", каза той.

По отношение на заканите на синдикатите, че ще протестират с искане да се отмени Закона за държавния служител, ако ще плащат осигуровките си за своя сметка, радев каза, че това не е безсмислен закон. "Чул съм мнения и на техните експерти, че всъщност това е в полза на държавните служители, защото от 2028 г. те ще се осигуряват върху по-високи заплати. Какво означава това? Че ще имат по-високи пенсии и по-високи обезщетения", обясни премиерът.

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Според него е постигнат балансиран подход. "Много ясно съм казал на всички министри, най-вече на Министерството на финансите – нито едно евро да няма намаление на доходите", изтъкна той;

"Най-сетне мога да кажа, че това е бюджетът на реалността. Ние стъпваме на здрава основа. Всичко се слага на масата, всички тези номера, счетоводни манипулации и екселски разигравания на таблици приключват. Всичко се вади и ясно се казва какво е състоянието в момента. С разумни политики ще стигнем до бюджет с дефицит от 3% и под 3%", категоричен бе Радев.