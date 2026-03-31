Радар за икономика: Най-важните новини на 31 март 2026 г.

31 март 2026, 23:00 часа
Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 31 март 2026 г.

Расте ударно: БНБ съобщи колко е външният дълг на България

Брутният външен дълг на България продължава да расте с ударни темпове. В края на януари той по предварителни данни възлиза на 67,1915 млрд. евро (54,5 процента от прогнозния БВП), съобщават от Българската народна банка (БНБ). Това е със 17,7018 млрд. евро или 35,8 процента повече в сравнение с края на януари 2025 г. (49,4897 млрд. евро, 42,7 процента от БВП).

Още: Расте ударно: БНБ съобщи колко е външният дълг на България

На дъното: България е с най-ниски разходи за заплати в ЕС

Разходите за труд в Европейския съюз през 2025 г. са възлизали средно на 34,9 евро на час, а само в страните от еврозоната - средно на 38,2 евро на час. Това показват актуални данни на европейската статистическа агенция Евростат. Най-ниски са били разходите за труд в България - средно 12 евро на час, следвана от Румъния - 13,6 евро и Унгария - 15,2 евро.

Заради шока с горивата: Европейската комисия подкрепя намаляване на акцизите

Европейската комисия (ЕК) подкрепя намаляването на акцизите върху горивата като мярка срещу недостига и високите им цени. Това заяви днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси. Държавите от ЕС могат да намалят акцизите на горивата, някои вече го направиха, уточни той. България не е сред страните, предприели подобен ход, за да облекчат удара от високите цени на горивата.

Още: Заради шока с горивата: Европейската комисия подкрепя намаляване на акцизите

Инфлацията в еврозоната расте за трети пореден месец

Годишната инфлация в еврозоната се очаква да нарасне за трети пореден месец през март, достигайки 2,5 на сто от 1,9 на сто през февруари. Това съобщи днес европейската статистическа агенция Евростат, представяйки най-новите си прогнозни данни за хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ). За последен път инфлацията в еврозоната бе на равнище 2,5 на сто преди повече от година, през януари 2025 г.

Шок на пазарите: С цената на златото се случи нещо, невиждано от 18 години

Цената на златото се повиши днес, подкрепена от надеждите за деескалация на конфликта в Близкия изток, но остава на път да отчете най-слабия си месец от почти 18 години, след като поскъпването на енергията намали очакванията за понижаване на лихвите в САЩ през тази година, предаде Ройтерс. По информация на "Уолстрийт джърнъл", Тръмп е заявил, че е склонен да прекрати военната операция срещу Иран, дори ако Ормузкият проток остане до голяма степен затворен, като възстановяването на корабоплаването бъде оставено за по-късен етап.

Пламен Иванов, Отговорен редактор
