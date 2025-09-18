Румъния като България: Иска ЕС да ѝ остави въглищните централи за повече време

Министърът на енергетиката Богдан Иван обяви, че правителството води преговори с представители на Европейската комисия за отлагане с няколко месеца на крайния срок за закриване на въглищните електроцентрали в Румъния. Медиите припомнят, че Румъния се е съгласила преди пет години да се откаже напълно от въглищните мини и въглищните електроцентрали до края на 2025 г. В замяна, Румъния е договорила да получи значителни европейски средства за откриване на нови мощности за производство на електроенергия.

„Румъния е получила милиарди евро, но проектите за газови електроцентрали, които трябва да заменят въглищните електроцентрали, все още са само на хартия. Поради тази причина румънците днес имат едни от най-високите цени на електроенергията в Европа“, казва Богдан Иван. Той смята, че ако Румъния се откаже от производството на електроенергия от въглища, цената на електроенергията ще се повиши значително. В същото време министър Иван заяви, че този сценарий би оставил хиляди хора без работа.

