Най-важните новини за деня: 18 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 18 септември 2025 г.

ПЕЕВСКИ ПАК СПАСИ ПРАВИТЕЛСТВОТО. ПЕТИЯТ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ СЪЩО НЕ МИНА

Съвсем очаквано и петият вот на недоверие към правителството на Росен Желязков не успя да събере нужното мнозинство. В сряда в пленарната зала се проведоха над 7-часови дебати по темата "Вътрешна сигурност и правосъдие". Днес за оставката на кабинета гласуваха вносителите от "Продължаваме промяната - Демократична България" АПС и МЕЧ. Подкрепа дойде и от "Величие", които не бяха подписали вота, както и от "Възраждане". Последните обаче първоначално настояваха ПП-ДБ да подкрепят техен вот на недоверие.

"НАРКОМАН. ПОГЛЕДНИ КОЛКО СИ СМЕШЕН": ПЕЕВСКИ В СЛОВЕСЕН СБЛЪСЪК С АСЕН ВАСИЛЕВ, КИРИЛ ПЕТКОВ И ПП (ВИДЕО)

Лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски влезе в словесен сблъсък с представители на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев, бившия съпредседател на формацията Кирил Петков и депутати от ПП преди да влезе в сградата на Народното събрание. Припомняме, че от ПП блокираха служебния вход на сградата в знак на солидарност с арестувания кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов.

КРЪЧМАРСКА СВАДА, НЕ ПОЛИТИКА: ЛЮБОМИР СТЕФАНОВ ЗА СКАНДАЛА МЕЖДУ ПЕЕВСКИ И ПП-ДБ (ВИДЕО)

“Кръчмарска свада, за да не бъда по-вулгарен и циничен. Това е всичко друго, но е и политика.“ Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов. Поводът – размяната на обиди между Делян Пеевски, който нарече Кирил Петков “наркоман“, а ПП-ДБ – смешници и Кирил Петков, който в една телевизия окачестви като “дебелаци“ Пеевски и Борисов. Ето как политологът коментира свадата и петия вот на недоверие за правителството на Росен Желязков на тема правосъдие и вътрешна сигурност, или завзетата държава: “Нищо общо няма с политиката. Тези хора имат очевидно фрустрации. И вследствие на премисляне и необмисляне имат нужда да се кажат нещата. За съжаление не го правят както трябва.“

БОРИСОВ НЯМА ДА ГЛАСУВА ПО ВОТА НА НЕДОВЕРИЕ, ЩЯЛ ДА ОБЛЕЧЕ ТЕНИСКА С ЛИКА НА КОЦЕВ (ВИДЕО)

"Нищо не смятам. Даже няма да дойда да гласувам. Ако иска да мине, ако иска да не мине. Българите да си дадат сметка за безотговорността на тези хора. Утре без правителство - няма еврозона, няма бюджет, повярвайте ми тежък хаос, няма инвестиции", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента във връзка с предстоящото гласуване по вота на недоверие. Според него опозицията е активна, за да ги забележат хората, но това е и последният опит на ПП-ДБ да спрат еврото.

СЪДИИ ОТ ЗАКРИТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪД ЩЕ ГЛЕДАТ МЯРКАТА НА БЛАГОМИР КОЦЕВ СЛЕД ОТВОДА НА ПРЕДИШНИЯ СЪСТАВ

Нов състав на Софийския апелативен съд (САС) ще разгледа въззивното дело по мярката за неотклонение на задържания кмет на Варна Благомир Коцев. Причината - предишната група магистрати, на която делото се падна, си направи отвод заради създалото се напрежение около производството и реакцията на обществото спрямо съдиите. Преди това, на 12 септември, и третият опит на защитата на варненския градоначалник да промени мярката "задържане под стража", не сработи - той остана в ареста по решение на Софийски градски съд (СГС).

ПУБЛИКУВАХА НОВИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА КОМПЕНСАЦИИ ЗАРАДИ СКЪПИЯ ТОК: ЗА КОГО, ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ И В КАКВИ РАЗМЕРИ?

Министерството на енергетиката представи проекта на механизъм, с който разходите за по-скъпия ток на бизнеса да бъдат компенсирани от държавата, показва справка на Actualno.com в портала за обществени обсъждания. За такъв механизъм настояха редица предприятия от тежката индустрия от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори в края на май 2025 г. В писмото си до властта от организацията настояха за компенсации при цени над 120 лева за мегаватчас за 80 процента от потреблението.

РИСК ЗА СДЕЛКАТА С "РАЙНМЕТАЛ" И ЩЕ СЕ ИЗЛЕЯТ ЛИ МИЛИАРДИ: БИВШ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА КОМЕНТИРА

Риск за сделката за "Райнметал" винаги съществува заради действията на президента Румен Радев и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Вероятно правителството преговаря, но на България ѝ трябват заводи за барут. Не един, а няколко завода са необходими, за да задоволят потребностите на България. Това заяви бившият министър на отбраната Бойко Ноев пред bTV. Още: "Да е благодарен, че доведох Папергер": Радев отговори на Борисов за "Райнметал"

ЗЕЛЕНСКИ КАЗА КОЛКО ПАРИ ТРЯБВАТ НА УКРАЙНА, ЗА ДА ИЗДЪРЖИ СРЕЩУ РУСИЯ И ПРЕЗ 2026 Г. (ОБЗОР - ВИДЕО)

План "А" и план "Б" за войната – украинският президент Володимир Зеленски накратко обясни за какво се готви Украйна, след като подпаления от руския диктатор Владимир Путин пълномащабен военен конфликт гори вече над 3,5 години и не се вижда как скоро ще се стигне до устойчив мир. Зеленски направи разяснения по време на съвместната си пресконференция с председателя на ЕП Роберта Мецола – Още: Европарламентът открива постоянен офис в Киев: "Украйна никога няма да върви сама по пътя към мира" (ВИДЕО)

ЩЕ ЗАЩИТАВА ЛИ НАТО НЕБЕТО НА УКРАЙНА, СЛЕД КАТО ПРЕДИ 3 ГОДИНИ ОТКАЗА НА ЗЕЛЕНСКИ

Преди три години и половина, в началото на пълномащабната война, западните съюзници отхвърлиха искането на украинския президент Володимир Зеленски да се създаде зона забранена за полети над Украйна. По онова време лидерите на НАТО се тревожеха, че въвеждането на такава зона може да ескалира войната и да въвлече западните военни в пряк конфликт с Русия. Сега след нахлуването на руските дронове в Полша и Румъния, полското правителство поднови дискусиите за създаване на зона без полети над Украйна, за да се предпази от по-нататъшни руски атаки.

САЩ И ЕВРОПА НАТИСКАТ УКРАЙНА ЗА "ФИНЛАНДСКИ" КРАЙ НА ВОЙНАТА - НО ПУТИН НЕ Е СТАЛИН

В рамките на американските и европейските усилия за договаряне на край на войната на Русия срещу Украйна Киев е под постоянен натиск да се съгласи на териториални отстъпки. В последно време разискванията се съсредоточиха върху прецедент от историята, довел до мир с Москва след споразумение да ѝ се отстъпят територии: примирието от 1944 г. между Финландия и Съветския съюз, сключено след две последователни войни между тях. Хелзинки се съгласява завинаги да отстъпи значителни територии и така Финландия повече никога не е нападана от Москва, пише сп. „Форин полиси“.

ТРЪМП ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: ВЕЛИЧИЕ, СДЕЛКИ, НО И ПРОТЕСТИ С НЕУДОБНИ ВЪПРОСИ

Британският крал Чарлз III посрещна вчера (17 септември) Доналд Тръмп, с което започна историческата втора държавна визита на президента на САЩ във Великобритания, съпроводена с безпрецедентна помпозност, засилени мерки за сигурност, инвестиции в технологии и планирани протести, предаде Reuters. Тръмп и съпругата му Мелания пристигнаха в Уиндзорския замък, най-старият и най-голям обитаван замък в света и семеен дом на британските монарси от почти 1000 години, където процедурата с кралското червено килимче включва процесия от карети, салюти, военен парад и пищен банкет.