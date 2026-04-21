Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Русия намали производството на петрол през април след атаките с дронове

21 април 2026, 17:40 часа 169 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Според източници от индустрията и анализатори, през април Русия е била принудена да намали производството на петрол поради удари на украински дронове срещу пристанищна инфраструктура и петролни рафинерии, а също и поради спиране на доставките по петролопровода „Дружба“, който преди това е бил основният маршрут за износ за Европа, предаде Ройтерс. Експертите смятат, че спадът през април може да бъде около 300 000 до 400 000 барела на ден в сравнение със средното ниво в началото на годината.

Един от най-големите месечни спадове от няколко години

Анализаторите отбелязват, че това може да е един от най-големите месечни спадове от няколко години.

Те изчисляват, че априлският спад може да варира от 500 000 до 600 000 барела на ден в сравнение с нивото през 2025 г. Месечното намаление обаче не означава непременно намаляване на годишното производство.

Най-големите обеми суров петрол идват от Западносибирския басейн. Този сектор е от решаващо значение за приходите на икономиката, така че спадът в производството пряко засяга един от най-големите източници на валутни приходи на страната. В същото време някои загуби биха могли да бъдат компенсирани от покачващите се цени на петрола на фона на напрежението в Близкия изток.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последните седмици засегнаха основните петролни пристанища и рафинерии: Уст-Луга, Висоцк, Приморск на Балтийско море и Новоросийск на Черно море – ключови експортни центрове.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
петрол руска икономика руски петрол
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес